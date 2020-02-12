شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" تطلق اختبار الأمان للتوعية بأمن وسلامة الإنترنت ونشر قيم إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع "يوم الإنترنت الآمن"، أطلقت تيك توك، منصة مقاطع الفيديو القصيرة، اختبار معلومات على تطبيقها لدعم هذه الفعالية السنوية، وتعزيز استخدام الإنترنت بشكل آمن، وقدمت منصة الفيديوهات، عددًا من النصائح والإرشادات للتوعية حول أمن وسلامة الإنترنت للملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم.

وأصبح "تيك توك" الوجهة الرائدة والمنصة الأساسية للفيديو القصير على الهاتف المحمول، وذلك بهدف تحفيز حسّ الخيال والإبداع والمعرفة، ومشاركة اللحظات الجميلة حول العالم، ليصبح تطبيق "تيك توك" هو موطن للتعبير الإبداعي من خلال مقاطع الفيديو التي تخلق تجارب حقيقية وملهمة ومبهجة. ولأن ثقافة المرح والإبداع هي جزء لا يتجزأ من نسيج الثقافة المصرية، يتيح التطبيق للمصريين إطلاق العنان لإبداعاتهم وتصوير ومشاركة اللحظات الهامة في حياتهم مباشرة عبر هواتفهم الذكية.

وانضم العديد من المشاهير بالفعل إلى التطبيق بمن فيهم تامر حسني، ومحمد هنيدي، وحمادة هلال، وحكيم، وأحمد سعد، ومي عمر، وأماني كامل، وسليمان عيد، ودانا وميس حمدان، وكريم محمود عبد العزيز، وكريم محسن، ومحمود الليثى، وريم سامى، وأيتن عامر، وخالد سليم، وشيرين عبد الوهاب وغيرهم.

وتلعب "تيك توك" من خلال مشاركتها السنوية في يوم الإنترنت الآمن، دوراً أساسيًا في زيادة الوعي لدى المستخدمين عن إدارة حضورهم عبر الإنترنت والمحتوى الخاص بهم، وتستعرض التحديات الخاصة بمجال السلامة على الإنترنت اليوم، ودور مطوري مواقع التواصل في المساهمة في إيجاد حلول لها. يسلط الاختبار التي أجرته "تيك توك" الضوء على موضوعات مختلفة من بينها نصائح حول عدم مشاركة بيانات الحساب، والتوعية ضد التصيّد والاحتيال، وأفضل الممارسات لتحقيق أقصى استفادة من إعدادات الأمان في "تيك توك".

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من جانبه، أشار هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في "تيك توك" شمال أفريقيا، أن مشاركة "تيك توك" في يوم الإنترنت الآمن تعكس جهود المنصة الالكترونية المبذولة لتوفير بيئة آمنة وإيجابية في تطبيقها، لتمكن المستخدمين من إنشاء ومشاركة محتوى خاص بهم بلا ضرر، مشيرًا إلى التزام "تيك توك" بالحفاظ على أمان المجتمع، وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من إدارة وجودهم على الإنترنت بشكل مستقل، بل والتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي وحر.

أضاف كامل: "يعد توفير مناخ إيجابي وآمن أولوية لدى "تيك توك"، حيث نتبع فيها عدداً من التدابير الخاصة لحماية المستخدمين من سوء الاستخدام، كما تساعد إرشادات "تيك توك" المستخدمين في فهم دواعي فرض قيود محددة وتسلط الضوء على نوع المحتوى والسلوك غير المقبول على التطبيق."

تدعم إرشادات "تيك توك" الحصول على رفاهية رقمية بدون التعرض إلى التنمر الإلكتروني، كما يوفر التطبيق إمكانية حظر المحتوى الذي يدعم أو يشجع العنف أو الكراهية بأي شكل من الأشكال الضارة وغير المقبولة اجتماعيا.

وقد أصبح "تيك توك" في مصر، من خلال أدواته سهلة الاستخدام، منصة شعبية وواسعة للابتكار والتعبير عن المواهب على الإنترنت، يعرض فيها مجموعة واسعة من المحتوى المحلي من مختلف المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، وخاصةً مصر