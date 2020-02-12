شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطالب شركات الإنترنت بتسليم بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع The Bell الاستقصائى نقلاً عن ثلاثة مصادر فى الشركات إن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى (FSB) أمر بعض شركات الإنترنت الكبرى فى البلاد بمنحه إمكانية الوصول المستمر إلى أنظمتها، وقال إن هذا الإجراء سيؤثر على سلسلة من خدمات الإنترنت الروسية التى تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات الملزمة بتسليم بيانات المستخدم والرسائل إلى وكالات إنفاذ القانون الروسية عند الطلب.

ووفقا لرويترز، تحتوى القائمة، التى وضعتها هيئة مراقبة الاتصالات الروسية Roskomnadzor ، على أكثر من 200 كيان مثل خدمة الرسائل الشهيرة تليجرام ، وبعض خدمات Yandex ، والشبكة الاجتماعية VK ، وموقع الإعلانات المبوبة Avito.ru.

وأوضح تقرير الموقع إن الطلبات، التى تلقتها الشركات فى العام الماضى، طالبت بتركيب معدات تسمح لموظفى FSB بالوصول المستمر إلى نظم المعلومات الخاصة بهم ومفاتيح فك شفرة اتصالات المستخدمين، ويمكن حظر الشركات التى تفشل فى الامتثال.

أثار التنظيم المتزايد لروسيا على شبكة الإنترنت انتقادات من بعض السياسيين المعارضين وأثار احتجاجات من قبل الناشطين، الذين يشعرون بالقلق إزاء ما يقولون إنه الوجود المتزايد للدولة فى عالم الإنترنت.

حاولت روسيا فى الماضى منع الوصول إلى خدمة تليجرام بعد أن رفضت منح أمن الدولة إمكانية الوصول إلى الرسائل السرية للمستخدمين.

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بدأت السلطات أيضًا فى تركيز اهتمامها على الخدمات الأجنبية أيضًا، بما فى ذلك تطبيق المواعدة تيندر.

قال تيندر العام الماضى إنه وافق على إضافته إلى سجل Roskomnadzor لكنه لم يكشف عن معلومات المستخدمين الشخصية، ولم يكشف The Bell عما إذا كان FSB قد طلب منه تسليم بيانات المستخدمين واتصالاتهم أم لا.

جدير بالذكر أن Tinder يعد واحدا من أهم تطبيقات التواصل الإجتماعى داخل روسيا، حيث تم إنشاه عام 2012 وبنهاية عام 2015 وصل إلى 50 مليون مستخدم حول العالم.