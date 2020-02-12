شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر هواتف العالم ببرشلونة يجتمع لتقرير مصيره لانسحاب الشركات بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مؤتمر الهواتف العالمى المزمع إقامته فى الفترة من 24-27 الجارى فى برشلونة الاجتماع يوم الجمعة القادم لتحديد مصيره على خلفيه انسحاب "فيسبوك" و"إنتل" من المشاركة.

وأعلنت "فيسبوك" و"إنتل" انسحابها من المؤتمر العالمى، وذلك بعد انسحاب شركات "أمازون" و"إل جى للإلكترونيات" و"سوني" و"إريكسون" و"نفيديا". وبررت الشركتان انسحابهما بالمخاوف من فيروس "كورونا COVID-19. وفق ما أفاد موقع " روسيا اليوم ".

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ويعد مؤتمر الهواتف العالمى Mobile World Congress فى برشلونة أكبر فعالية عالمية تجمع الشركات المتعلقة بالاتصالات وتقنياتها المختلفة كالجوالات والأجهزة اللوحية وغيرها، ورفضت إدارة المؤتمر التعليق لوسائل الإعلام الإسبانية حول أى اجتماعات داخليه حيث يحضر المؤتمر سنويا أكثر من 100 ألف شخص، بمن فيهم 6 آلاف شخص يسافرون من الصين، وتشارك فيه آلاف الشركات، وفقا لإدارة المؤتمر. وقد أعلنت الإدارة أن أكثر من 2800 عارض لا زالوا يخططون للمشاركة.

صرحت شركة "إنتل" عن الانسحاب من المشاركة فى المؤتمر أنه "تعد سلامة ورفاهية جميع موظفينا وشركائنا من أهم أولوياتنا، وقد انسحبنا من مؤتمر الهواتف العالمى بدافع الحذر" فيما قالت شركة "هواوي" إنها ما زالت تخطط للذهاب، اعتمادا على موظفيها المقيمين فى أوروبا الغربية، لكنها تستعرض الموقف "بشكل يومي".

كما أعلنت شركة "فيفو" الصينية لصناعة الهواتف الذكية، أنها ستنسحب قائلة أن "صحة وسلامة موظفينا والجمهور من أهم أولوياتنا".