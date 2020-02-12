شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جمعية GSMA تناقش احتمالية إلغاء مؤتمر MWC ببرشلونة بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بقطاع الاتصالات أن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ستعقد اجتماعا لمجلس الإدارة يوم الجمعة لمناقشة احتمالية إلغاء المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة (MWC) فى برشلونة، بعد انسحاب عدد كبير من الشركات بسبب تفشى فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة رويترز، يعد MWC، المقرر عقده فى الفترة من 24-27 فبراير ، هو أكبر تجمع سنوى لصناعة الاتصالات، حيث تنفق الشركات الملايين على المدرجات والضيافة، لكن تعرض الحدث العالمى للخطر بعد أن تسبب تفشى فيروس كورونا، الذى أودى بحياة أكثر من 1000 شخص حتى الآن، معظمهم فى الصين، فى دفع الشركات الأمريكية ذات التكنولوجيا الثقيلة والاتصالات إلى الانسحاب، وعلى رأسها فيس بوك وسونى و LG وإريكسون.

ومما زاد من المخاوف بشأن تأثير الوباء، حذرت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق يوم الثلاثاء من تهديد عالمى قد يكون أسوأ من الإرهاب، لكن إلغاء الحدث سيكون بمثابة ضربة كبيرة لعاصمة كاتالونيا.

عادة ما يقدم المؤتمر 500 مليون دولار للاقتصاد المحلى، حيث يتوجه المندوبون إلى أرض المعارض التجارية فيرا، كما تنظم GSMA، التى تمثل 750 مشغلًا و 350 شركة أخرى فى صناعة الأجهزة المحمولة هذا المؤتمر كل عام.

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ويتألف مجلس إدارة GSMA من 26 من قادة بعض أكبر مجموعات الاتصالات فى العالم ويرأسها حاليًا ستيفان ريتشارد ، الرئيس التنفيذى لشركة أورانج.

فى حالة الإلغاء الكامل للحدث، قد تعتمد المسئولية المالية للمنظمين على ما إذا كانت الحكومة الإسبانية قد غيرت نصائحها الصحية بشأن فيروس كورونا.

قال وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيلا للصحفيين أمس الثلاثاء إنه لا يوجد سبب للصحة العامة لعدم تنفيذ الحدث.

وأضاف إيلا أنه يمكن الإعلان عن الإجراءات الصحية الإضافية المتعلقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء، ولم تستجب GSMA لطلبات الحصول على تعليق.