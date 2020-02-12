مواصفات و مميزات عائلة Samsung Galaxy S20 و السعر

اعلنت سامسونج عن عائلة هواتف Samsung Galaxy S20 في مؤتمرها Samsung Unpacked 2020 يوم 11 فبراير لعام 2020. و ذلك في مؤتمرها الخاص في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية. الهواتف الجديدة مميزة و جيدة بشكل كبير. و هناك اضافات عديدة سنحتاج الى الحديث عنها. لذلك هذا المقال سنعرض الهواتف الثلاثة. و اجمالي مميزاتهم و عيوبهم و الأسعار. قبل ان يكون لكل هاتف مقاله المنفصل

مواصفات عائلة Samsung Galaxy S20

الهاتف Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra المعالج Samsung Exynos 990 (7nm+) ثماني النواة (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) للنسخة العالمية Qualcomm Snapdragon 865 (7nm+) ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) للولايات المتحدة الأمريكية حجم الشاشة 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED بدقة 1440×3200 بحجم 6.7 بوصة من نوع Dtnamic AMOLED بدقة 1400×3200 بحجم 6.9 بوصة من نوع Dtnamic AMOLED بدقة 1400×3200 ممييزات الشاشة بمعدل تحديث 120Hz محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 6 تدعم HDR10 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB من نوع IPDDR5 بسعة 12GB من نوع IPDDR5 بسعة 12GB أو 16GB من نوع IPDDR5 `ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB نوعها UFS3.0 بسعة 128GB أو 256GB او 512GB نوعها UFS 3.0 الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/2.0 نوعها Telephoto للتقريب البصري حتى 3X تقريب بصري كاميرا ثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultra wide رباعية العدسة الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/2.0 نوعها Telephoto للتقريب البصري حتى 3X تقريب بصري كاميرا ثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultra wide كاميرا ToF بدقة 0.3MP رباعية العدسة الأساسية بدقة 108MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/2.0 نوعها Periscope للتقريب البصري حتى 10X تقريب بصري Advertisements كاميرا ثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultra wide كاميرا ToF بدقة 0.3MP الكاميرات الأمامية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 وحيدة بدقة 40MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بسعة 4000mah بسعة 4500mah بسعة 5000mah سرعة الشحن بسرعة شحن 25Watt بسرعة شحن 45Watt الشحن اللاسلكي يدعم شحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt

مميزات عائلة Samsung Galaxy S20

الكاميرات

كانت هذه نقطة القوى التي ركز عليها المؤتمر. كاميرات عائلة هواتف سامسونج الجديدة تحمل العديد من المميزات. بل ليس فقط فكرة العديد من المميزات. بداية فالكاميرا الأساسية في النسخ العادية ليست مميزة بشكل كبير فالنسخة العادية و نسخة Plus تحمل كاميرة اساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 ليس شئ مميز. لكن هناك كاميرا اساسية بدقة 108MP في النسخة الـUltra. تفاصبل غنية و عالية يمكن التقاطها بهذه الكاميرا.

لكن اضف الى ذلك وجود كاميرات للتقريب البصري. فيصل التقريب البصري على النسخة العادية و النسخة Plus الى 30x. بتفاصيل عالية و جيدة. و النسخة الـUltra تصل الى 100x من التقريب البصري. بتفاصيل غنية و عالية جداً من الكاميرا. اخيراً الكاميرات تستطيع التصوير بدقة 8K بمعدل تحديث 30fps. هل هناك كاميرات احترافية للمستهلكين تقوم بالتصوير بهذه الدقة ؟.

لا اريد ان اقول ان التجربة هنا هي الحاكم الأساسي. و لكن الكاميرات قد اثبتت قدرتها و ذلك بسبب ان الكاميرات قد تم استعمالها في بث مؤتمر Samsung كاملاً. لم تستعمل الشركة اي كاميرات اخرى غير كاميرات هواتفها. فإن كانت هذه الجودة بإضائة المؤتمر من كاميرا الهاتف فهذه كاميرا لا يمكن نكران قوتها

الأداء

هواتف تحمل افضل معالجات للهواتف المحمولة الآن ماذا تتوقع من الأداء ؟. ما نتوقعه ان الأداء سيكون افضل ما يمكن على الإطلاق. الهواتف تحمل معالجات Qualcomm snapdragon 865 و معالج exynos 990 هذا سيساعد على لعب اقوى الألعاب بدون مشاكل. بدون مشاكل. اضف الى ذلك سعات ذاكرة الوصول العشوائي التي تبدأ من 8GB حتى 16GB من ذاكرة IPDDR5 الجديدة. ليصبح اول هاتف بها. السعة الكبيرة و التقنية الجديدة ستساعدك على فتح 5 العاب ثقيلة بنفس الوقت. بدون ان يقوم النظام بإطفاء اي لعبة من هذه الألعاب. لازالت التجربة هي الحاكم النهائي ايضاً

البطارية

احجام البطارية في الهواتف الجديدة جيدة. تبدأ من 4000mah حتى 5000mah في النسخة الأعلى. تساعدك البطارية على انجاز مهامك اليومية. و على امضاء يوم كامل بدون الحاجة لإعادة الشحن. و اذا احتجت لشحن الهاتف في اي وقت فشاحن بسرعة 25Watt او 45Watt ستساعدك على اعادة الشحن بدون اي مشاكل و بدون الحاجة للإنتظار وقت طويل. تحتاج البطارية لتجربة ايضاً للحكم عليها

الشاشة

تستجيب سامسونج لطلبات المسخدمين هذه المرة. و بدلاً من استعمال شاشة منحنية بشكل كبير بل قللت الإنحناء بشكل كبير. و صارت الشاشة شبه مسطحة. مع هذا الأمر اتجهت سامسونج بشاشة Dynamic AMOLED بدقة 1440p. و اخيراً بمعدل تحديث 120Hz. الشاشة بهذا الشكل مناسبة لأي شئ تريده سواء عرض محتوى مختلف او العاب عديدة. الشاشة ممتازة بهذا الشكل

مزايا اخرى

دعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15ًWatt

الشاشة محمية بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 6

الذاكرة الداخلية من نوع UFS 3.0 السريعة جداً

بصمة من نوع Ultrasonic

عيوب عائلة Samsung Galaxy S20

ازالة مدخل السماعات 3.5mm

تصميم ظهر الهاتف ليس جيداً بشكل كبير

اسعار عائلة Samsung Galaxy S20

عائلة الهواتف تبدأ اسعارها بسعر 1000$ لهاتف Galaxy S20. و بعدها يأتي هاتف Galaxy S20 Plus بسعر 1200$. و في النهاية فسعر Galaxy S20 Ultra هو 1400$. مع التسعيرات هذه تفرض سامسونج تخفيض في سعر هواتف Galaxy S10 بقيمة 150$ امريكي. التسعيرات غير مرتفعة بشكل كبير جداً. و لكنها جيدة جداً.