تكنولوجيا: أول الصور التي إلتقطتها عدسات كاميرة هاتف هواوي المرتقب P40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن أول الصور التي إلتقطتها عدسات كاميرة هاتف هواوي P40، والتي نشرت على صفحة [email protected] في تويتر.

بعد إعلان العملاق الكوري بالأمس عن سلسلة هواتف Galaxy S20، تستعد كلاً من شاومي وهواوي لإطلاق الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، حيث ينطلق مؤتمر شاومي غداً للإعلان عن هاتف Mi10، بينما تستعد هواوي للإعلان عن هواتف P40 قريباً.

وفي أحدث التسريبات الموثوقة التي جاءت في تغريدة على صفحة [email protected] اليوم، كشف عن أول الصور التي صورت بكاميرة هاتف P40، والتي تظهر تفاصيل واضحة ودقيقة وبأعلى جودة رغم ضغط ملف الصورة على شبكة تويتر الإجتماعية.

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أيضاً تشير التوقعات إلى أن الصور ألتقطت بنمط تصوير Portrait في كاميرة P40، بشكل خاص مع الواجهة الخلفية الضبابية للصورة، مع مؤثرات bokeh والتي تأتي بدقة أعلى مع إدراك أفضل لحواف الصورة، كما يشير مصدر التسريبات إلى أن هواوي ستعمل على تكامل اثنان من عدسات telephoto في P40.

يذكر أن Yu Chengdong الرئيس التنفيذي لأحد قطاعات هواوي، قد أشار في تصريحات سابقة أن الشركة تستعد لعقد مؤتمر P40 في شهر مارس المقبل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الإصدارات القادمة من هواوي.

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