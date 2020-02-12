جوجل تؤكد قدوم إحدى ميزات Galaxy Z Flip الفريدة إلى المزيد من الهواتف قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى الخصائص المميزة للهاتف Galaxy Z Flip في قدرته على تقسيم الشاشة إلى نصفين لعرض أنواع مختلفة من المحتوى. هذه الميزة والتي تُطلق عليها شركة سامسونج إسم ” Flex Mode ” ستشق طريقها إلى الهواتف الذكية التابعة للمزيد من الشركات المصنعة في المستقبل القريب، على الأقل وفقا لبيان رسمي صادر عن جوجل.

عملت كل من سامسونج وجوجل معًا على تطوير ميزة Flex Mode من أجل الهاتف Galaxy Z Flip، وهو الوضع الذي يتم تفعيله أثناء فتح الشاشة بزاوية 90 درجة. وفي معظم حالات الإستخدام، سترى المحتوى في النصف العلوي وعناصر التحكم في النصف السفلي من الشاشة. تتضمن بعض الأمثلة مشاهدة مقطع فيديو على اليوتيوب في النصف العلوي أثناء تصفح التعليقات في النصف السفلي من الشاشة أو إجراء محادثة فيديو من خلال Google Duo في النصف العلوي مع تواجد عناصر التحكم في المحادثة في النصف السفلي.

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ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات عن الشركات المصنعة التي ستجلب وضع تقسيم الشاشة الجديد وما هي الهواتف التي ستحصل عليه، ولكن من الواضح أن التصميم الصدفي القابل للطي هو الخيار المنطقي أكثر. لا تزال الهواتف المزودة بالشاشات القابلة للطي نادرة، ولكن مع نضوج التكنولوجيا، سنرى بالتأكيد مجموعة واسعة من العروض.