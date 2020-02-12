تكنولوجيا: شاومي تدعم هواتف Mi 10 بمعدل تحديث 90Hz مع شاحن بقدرة 50W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق غداً مؤتمر شاومي للإعلان الرسمي عن هواتف Mi 10، وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي قدمت من العملاق الصيني، تم التأكيد على معدل تحديث 90Hz في الشاشة مع شاحن بقدرة 50W.

تعقد شاومي مؤتمرها الأول للإعلان عن هواتف Mi 10 في السوق الصيني غداً، ولقد نشر Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إعلانات تشويقية جديدة على Weibo يقدم من خلالها تفاصيل أكثر حول هواتف Mi 10 المرتقبة.

أكدت الإعلانات التشويقية التي نشرت عبر Lei Jun، على دعم هواتف Mi 10 لمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، كما تدعم الإصدارات الجديدة تقنية الشحن السريع بقدرة 50W.

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كما تشير التوقعات إلى أن هواتف Mi 10 وMi 10 Pro ستتميز بشاشة AMOLED تدعم سطوع يصل إلى 1120 nit، كما تتميز لوحات الشاشة بسرعة 180Hz في اللمس لخفض تأخر الإستجابة في عملية الإدخال على الشاشة، كما تدعم الهواتف تقنية HDR10+، مع تغطية لونية DCI-P3.

أيضاً كشفت صور مسربة عن قدرة البطارية في هاتف Mi 10 Pro التي تأتي بسعة 4400 mAh، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 30W من خلال قاعدة شحن لاسلكية، أو بقدرة 10W لتقنية الشحن العكسي من جهاز لأخر، لذا نترقب الإعلان الأول في السوق الصيني غداً عن هواتف Mi 10، على أن تعقد شاومي مؤتمر أخر لإطلاق الهواتف في الأسواق العالمية في 23 من فبراير.

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