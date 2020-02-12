فاطمة أيت طالب - دبي - كما جرت العادة دائمًا بعد الإعلان عن المنتجات الجديدة، فقد قررت شركة سامسونج الآن إصدار مجموعة من الإعلانات الترويجية التي تسلط فيها الضوء على أهم الميزات في سلسلة هواتف Galaxy S20 Series التي أعلنت عنها يوم أمس، وتسليط الضوء أيضًا على التصميم المميز للهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي.
يمكنكم مشاهدة هذه الإعلانات الترويجية أدناه، ولكن في حالة إذا كنتم مهتمين بمعرفة كل شيء عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فنحن نقترح عليكم زيارة هذه المقالة المفصلة هنا، وفي حالة إذا كنتم ترغبون في الإطلاع على مواصفات الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي، فنحن نقترح عليكم زيارة هذه المقالة المفصلة هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تُصدر الإعلانات الترويجية الأولى لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series و Galaxy Z Flip لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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