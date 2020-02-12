سامسونج تُعلن أيضًا عن Galaxy Z Flip Thom Browne Edition و Galaxy S20+ Olympic Games Athlete Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، أعلنت شركة سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series جنبًا إلى جنب مع الهاتف Galaxy Z Flip الصدفي القابل للطي. ومع ذلك، ليست هذه هي الهواتف الوحيدة التي أعلنت عنها شركة سامسونج، فقد قررت الشركة الكورية الجنوبية كذلك الكشف عن نسخة خاصة من الهاتف Galaxy Z Flip تُدعى Galaxy Z Flip Thom Browne Edition، فضلا عن نسخة خاصة أخرى من الهاتف +Galaxy S20 تُدعى Galaxy S20+ Olympic Games Athlete Edition.

تم تصميم الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition من قبل شركة سامسونج بالتعاون مع الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الموضة، Thom Browne. بطبيعة الحال، الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition سيمتاز بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy Z Flip العادي بإستثناء أنه حصل على بعض الإضافات البسيطة التي من شأنها أن تخبر الجميع من حولك بأنك لا تحمل النسخة العادية من الهاتف Galaxy Z Flip، وإنما تحمل نسخة Thom Browne الفاخرة.

وبغض النظر عن الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Editon، فعلبة هذا الهاتف تشمل أيضًا غطاء واقي خاص للهاتف، ونسخة خاصة من سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية، فضلا عن نسخة خاصة من الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.

Advertisements

يجري حاليًا عرض الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Editon للطلب المسبق في عدد محدود من الأسواق مع العلم بأن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بأعداد محدودة. سيتم عرض هذا الهاتف للبيع بشكل رسمي في شهر مارس المقبل، ولكن لم يتم حتى الآن الكشف عن سعره، ولكنه لن يكون أقل من 1380 دولار أمريكي الذي يُكلفه الهاتف Galaxy Z Flip العادي.

أما بخصوص الهاتف Galaxy S20+ Olympic Games Athlete Edition، فقد قامت شركة سامسونج بالكشف عن هذا الهاتف بمناسبة إقتراب دورة الألعاب الأولمبية التي سيتم تنظيمها في صيف هذا العام بالعاصمة اليابانية، طوكيو. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف لن يُعرض للبيع، وإنما سيتم تقديمه للأبطال المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Galaxy S20+ Olympic Games Athlete Edition لا يأتي بتغييرات على مستوى التصميم والمواصفات، فهو يضم نفس تصميم ومواصفات الهاتف +Galaxy S20 العادي بإستثناء أنه حصل على شعار الألعاب الأولمبية في الخلف، وبعض التطبيقات والإضافات داخل نظام التشغيل والمصممة خصيصًا لمساعدة الأبطال أثناء مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية Tokyo Olympic Games 2020.