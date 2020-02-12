سامسونج تُخفض رسميًا أسعار تشكيلة Galaxy S10 Series بنحو 150 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد أعلنت شركة سامسونج يوم أمس عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series. إذن، أين يترك هذا تشيكلة Galaxy S10 Series الرائدة السابقة؟ حسنًا، لا تزال هذه الهواتف معروضة للبيع، وتتطلع شركة سامسونج إلى محاكاة إستراتيجية آبل المعتادة في مثل هذه الحالات.

كما إفترضت على الأرجح، فقد أصبحت سلسلة هواتف Galaxy S10 Series أرخص الآن بنحو 150 دولار أمريكي، وهذا ليس عرضًا متوفرًا لفترة محدودة، وإنما سيكون متوفرًا بشكل دائم.

وبالتالي، أصبح من الممكن الآن الحصول على الهاتف Galaxy S10e مقابل 599 دولار أمريكي فقط، بينما يمكن الآن الحصول على الهاتف Galaxy S10 إبتداءً من 749 دولار أمريكي، والهاتف +Galaxy S10 إبتداءً من 849 دولار أمريكي. لا تزال هذه الأسعار مرتفعة، ولكننا نفترض أنه ستكون هناك العديد من الخصومات الأخرى على هذه الهواتف في الأسابيع التالية، مما قد يجعلها أرخص بكثير.

يجري التعامل بهذه الأسعار الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا نتوقع أن نرى شيئًا مماثلاً في جميع الأسواق. بعد كل شيء، وصلت سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الجديدة، وبالتالي فإن التشكيلة القديمة تحتاج إلى تمهيد الطريق.