شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. الروبوتات تستحوذ على وظائف المحللين الماليين بـ"وول ستريت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عدد من التقارير السابقة أن الروبوتات ستستحوذ على حوالى 200،000 وظيفة فى وول ستريت خلال العقد المقبل، وتشير دراسة جديدة إلى أن هذا التنبؤ قد يصبح حقيقةً فى القريب العاجل، فبعد تحليل 76000 تقرير من سبع شركات روبوتات متخصصة فى التحليلات مختلفة، أكد الباحثون أن الروبوتات قادرة على تقديم توصيات مماثلة لنظرائهم من البشر - ولكن بشكل أسرع وأكثر دقة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، نظرًا لأن الروبوتات والأنظمة الآلية أقل عرضة للتحيزات السلوكية وتضارب المصالح، يمكن أن تصدر نتائج أكثر توازناً، بما فى ذلك مخاطر الاستثمار واقتراحات ما إذا كان يجب الاحتفاظ بالأسهم أو بيعهت أو شرائها.

ووجدت الدراسة أن توصيات الشراء الخاصة بالروبوتات قد حققت عائدات من 6.4 فى المئة إلى 6.9 فى المائة، بينما تراوحت توصيات نظرائها من البشر بين 1.2 فى المئة و 1.7 فى المئة فقط.

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على الرغم من أن التحليل الآلى يبدو وكأنه يمكن أن يقضى على المستثمرين البشر، يعتقد الباحثون أنه طالما كان هناك أشخاص يحتاجون إلى تفاعل بشرى، فلن تستطيع الروبوتات السيطرة بشكل كامل.

وقد أجريت الدراسة من قبل فريق من جامعة إنديانا ، كتب: "توفر دراستنا أول تحليل شامل لخصائص توصيات الاستثمار التى تم إنشاؤها بواسطة" Robo-Analysts "، وهى برامج كمبيوتر بمساعدة محلل بشرى، والتى تقوم بإجراء تحليل بحثى آلي".

وأشار الباحثون إلى أن المحللين الآليين قادرون على إنتاج توصيات شراء وبيع أكثر توازناً مقارنةً بالمحللين البشر، مما يشير إلى أنهم أقل عرضة للتحيزات السلوكية وتضارب المصالح، إلا أن المحليين البشر قادرون على الحفاظ على علاقة رائعة مع إدارة الشركة، فى حين أن الروبوتات غير قادرة على إجراء نفس المحادثات، حسبما ذكرت بلومبرج.