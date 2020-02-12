شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اتهامه بالاحتكار.. زوكربيرج يلتقى مفوضى الاتحاد الأوروبى 17 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى إن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك سيلتقى بكبار المسؤولين فى المجالين الرقمى والصناعى فى الاتحاد الأوروبى يوم 17 فبراير، وذلك قبل أيام من تقديم المفوضين مقترحات لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والمنافسيين الصينيين.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، أوضح المسؤولون إنه بالإضافة إلى مارجريث فيستجر المفوضة الأوروبية للمنافسة وتيرى بريتون مفوضة السوق الداخلية، سيلتقى زوكربيرج أيضًا مع رئيسة العدالة فيرا يوروفا.

قال فيس بوك: " سيسافر مارك زوكربيرج الأسبوع القادم إلى أوروبا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ الأمني​، ويلتقى بصانعى القرار الأوروبيين فى بروكسل لمناقشة القواعد واللوائح الجديدة للإنترنت".

ومن المقرر أن تعلن فيستجر وبريتون عن المقترحات يوم 19 فبراير لإنشاء سوق بيانات أوروبية واحدة تهدف إلى تحدى هيمنة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل فيس بوك و جوجل و أمازون، وذلك وفقًا لمقترح المفوضية الأوروبية الذى شاهدته رويترز.

وسيقترح الثنائى أيضًا قواعد تحكم استخدام الذكاء الاصطناعى، ومن المتوقع أن تسعى اللجنة للحصول على تعقيبات قبل الانتهاء من القواعد.

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ويعد فيس بوك موجود بالفعل محل اهتمام فيستجر بسبب استخدامه للبيانات التى جمعها على مر السنين فى الإعلانات، وحقه فى استخدام بيانات المستخدمين لأى غرض بما فى ذلك إطلاق منتجات منافسة.

وكان آخر ظهور علنى لزوكربيرج فى بروكسل فى عام 2018 عندما التقى قادة البرلمان الأوروبى للإجابة على أسئلة حول كيفية مشاركة بيانات 2.7 مليون مستخدم أوروبى بشكل غير صحيح، مع شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا، والخصوصية وتأثير شبكة التواصل الاجتماعى على الانتخابات، وذلك خلال استجواب سيجريه قادة الأحزاب السياسية فى البرلمان.

وقد رفض زوكربيرج من قبل طلبات مشابهة بالظهور أمام البرلمان البريطانى، مما دفع نوابه للتحذير من أنهم قد يصدروا مذكرة استدعاء رسمى له للظهور أمام البرلمان.