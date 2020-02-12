تكنولوجيا: Anker PowerPort Atom PD 2 شاحن USB-C بكفاءة أعلى من حاسب Apollo 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إختبر Heller reckons أحد مطوري ابل كفاءة وسرعة آداء شاحن Anker PowerPort Atom PD 2 الجديد من فئة USB C، ولقد أكد على أن الشاحن يدعم آداء أسرع 563 مرة من جهاز حاسب Apollo 11.

أكد Forrest Heller على أن شاحن Anker PowerPort Atom PD 2 الجديد يأتي بقدرة فائقة على المعالجة السريعة تتخطى قدرة جهاز الحاسب في المركبة الفضائية Apollo 11، ورغم إختلاف أسلوب عمل هذا الجهاز، إلا أن Heller reckons قد عقد مقارنة بين الإصدار الجديد من شاحن Anker PowerPort Atom PD 2 وجهاز الحاسب.

ولقد تميز جهاز الحاسب التوجيهي Apollo 11 بسرعة 1.024 MHz، بينما جاء معالج ARM Cortex-M0 في Anker PowerPort Atom PD 2 بسرعة 48 MHz، كما يتميز حاسب Apollo 11 بذاكرة 4KB رام، بينما يأتي الشاحن بذاكرة 8KB، أيضاً يأتي جهاز الحاسب بسعة 72KB، ويتميز الشاحن بسعة 128KB في ذاكرة فلاشية.

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أيضاً أشار Forrest Heller إلى أن شاحن Anker PowerPort Atom PD 2 أسرع 563 مرة من Apollo 11، كما يدعم تخزين تعليمات أعلى 1.78 مرة.

من جانب أخر أكد Forrest Heller على أنه هناك بعض العوامل الأخرى التي قد تمنع شاحن USB C من دعم المركبات الفضائية، لذا حتى مع تحسن نظام الشحن في شاحن Anker PowerPort Atom PD 2 من فئة USB C، لا يمكن التأكيد على كفاءة هذه التقنية لدعم مركبة فضائية بشكل كامل، إلا أن مقارنة Forrest Heller تؤكد على التطور الكبير الذي لحق بالأجهزة الطرفية في الآونة الأخيرة.

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