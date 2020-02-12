Xiaomi تؤكد أنها ستحضر إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين قررت العديد من الشركات التقنية الكبرى إلغاء حضورها للمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر الشهر الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن شركة Xiaomi أعلنت أنها ستلتزم بخطتها الأصلية. قامت الشركة بنشر تغريدة تضم تفاصيل الإحتياطات التي ستتخدها الشركة لضمان سلامة موظفيها وزوار كشكها.

بالنسبة للعروض التقديمية في جناح شركة Xiaomi، ستجلب الشركة موظفين من مكاتبها الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطهير جميع المنتجات المعروضة بشكل متكرر، وفقا لإرشادات منظمة GSMA التي تشرف على تنظيم معرض MWC.

وبالنسبة للموظفين وكبار المسؤولين التنفيذيين القادمين من الصين، فسوف تضمن شركة Xiaomi مغادرتهم البلاد قبل 14 يومًا على الأقل من إنعقاد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 وألا تظهر عليهم أي أعراض. وبغنى عن القول، فسوف تقوم شركة Xiaomi في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بالكشف عن مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة، فضلا عن العديد من الأجهزة الذكية الأخرى، ويشمل ذلك الإطلاق العالمي للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro. سيتم عرض الأجهزة الجديدة في جناح شركة Xiaomi بين 24 و 27 فبراير.