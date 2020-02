هواوي يمكنها الوصول سرًا إلى شبكات الاتصالات

تفيد التقارير أن عملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي يمكنها الوصول سرًا إلى شبكات الهاتف المحمول التي ساعدت في بنائها والتي تستخدمها الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم من خلال أبواب خلفية مصممة للاستخدام من قبل وكالات تطبيق القانون، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين أميركيين.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الشركة تستخدم الأبواب الخلفية المخصصة لوكالات تطبيق القانون منذ أكثر من عقد، حيث تحاول واشنطن إقناع الحلفاء باستبعاد الشركة الصينية من شبكاتهم.

ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، فقد كشفت الولايات المتحدة عن هذه التفاصيل للمملكة المتحدة وألمانيا في نهاية عام 2019، وذلك بعد أن لاحظت الحكومة الأمريكية إمكانية الوصول هذه منذ عام 2009 عبر معدات 4G.

وأدخلت الشركة الصينية الأبواب الخلفية المخصصة للاستخدام من قبل وكالات تطبيق القانون في معدات شركات الاتصالات مثل المحطات الأساسية والهوائيات، والتي يزعم المسؤولون الأمريكيون أنها صممت لتكون في متناول هواوي.

وقال روبرت أوبراين Robert O’Brien، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، لصحيفة وول ستريت جورنال: إن لدى الحكومة الأمريكية أدلة على أن هواوي لديها القدرة على الوصول سرًا إلى المعلومات الحساسة والشخصية في الأنظمة التي تبيعها في جميع أنحاء العالم.

