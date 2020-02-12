سامسونج تنافس AirPods Pro عبر Galaxy Buds Plus

كشفت شركة سامسونج في حدث Unpacked 2020 في سان فرانسيسكو عن الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية، وهي Galaxy Buds Plus، والتي يمكن أن تكون المنافس الجديد لسماعات الأذن AirPods من آبل.

وتتميز Galaxy Buds Plus بتصميم مشابه إلى حد ما لسماعات Galaxy Buds الأصلية، لكنها تقدم عددًا من التحسينات، بما في ذلك عمر بطارية محسن، وميكروفونات إضافية تقدم ثباتًا صوتيًا لتحسين المكالمات الصوتية، وبرامج تشغيل ديناميكية مزدوجة أكثر قوة لزيادة دقة الصوت.

ويبلغ سعر الجيل الجديد من السماعات 149 دولارًا، مما يجعلها أعلى تكلفة بمقدار 20 دولارًا من Galaxy Buds الأصلية، لكنها أرخص قليلًا من AirPods الأساسية، ناهيك عن AirPods Pro.

وتأتي السماعات باللون الأسود والأبيض والأزرق، وتستخدم نظام مكبر صوت ثنائي الاتجاه مع مكبر صوت مخصص لإعادة إنتاج الترددات العالية ومكبر صوت آخر لإعادة إنتاج الترددات المنخفضة، مما يخفف الحمل نظريًا على برنامج التشغيل الفردي مع توفير جودة صوت أفضل.

وهناك ثلاث ميكروفونات للمساعدة في تقليل الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات الصوتية، كما يتيح وضع الصوت المحيط المحسن التبديل بين عزل الضوضاء وسماع العالم الخارجي، ويمكن ضبط مستويات الصوت المحيط بحسب الرغبة.

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ولا يبدو أن هناك وضعًا نشطًا لإلغاء الضوضاء، لكن إلغاء هذه الميزة يعتمد على مقدار العزل الذي توفره السماعات، وهو أمر يخالف الاتجاه الحديث المتمثل في إلغاء سماعات الأذن اللاسلكية للضوضاء، كما هو الحال في AirPods Pro و Sony WF-1000XM3.

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وقدمت سامسونج تحسينًا في عمر البطارية مع Galaxy Buds Plus، إذ تحتوي سماعات الأذن نفسها على 11 ساعة من الشحن، بينما توفر علبة الشحن 11 ساعة إضافية، وبذلك يصل عمر البطارية الإجمالي إلى 22 ساعة.

وللمقارنة، فإن Apple AirPods توفر 5 ساعات من الشحن في السماعة نفسها، مع 20 ساعة إضافية مقدمة من علبة الشحن، مما يجعل المجموع يصبح 25 ساعة.

وعلاوة على ذلك، فإن شحن Galaxy Buds Plus سريع جدًا، حيث بالإمكان شحنها لمدة ثلاث دقائق فقط من أجل الحصول على 60 دقيقة من وقت التشغيل، وكما هو الحال مع سماعات العام الماضي، فإن الجيل الجديد من سماعات Galaxy Buds Plus يدعم أيضًا الشحن اللاسلكي.

وهناك دعم للإصدار الخامس من تقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، مما يعني أن هذه السماعات لا ينبغي أن تواجه مشكلة في الاقتران بالهاتف الذكي والبقاء على اتصال به.

ويمكن لسماعات Galaxy Buds Plus تشغيل خدمة سبوتيفاي للموسيقى بمجرد النقر على إحدى السماعات، مما يسمح بتشغيل الموسيقى المنسقة بناءً على تفضيلات المستخدم، وتقول شركة سامسونج إنها تتيح للمستخدم الآن تخصيص إيماءات اللمس بشكل أكثر شمولًا، كما أنها متوافقة مع نظام التشغيل iOS.