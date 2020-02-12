شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تفتح باب القبول لرواد الفضاء.. اعرف شروط الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، دعوة للراغبين فى الانضمام إليها، معلنة عن شروط الالتحاق بالبرنامج الجديد الذى أطلقت عليه اسم "جيل أرتميس"، وقالت الوكالة إنه على المتقدم للعمل رائد فضاء أن يكون أمريكيا، ويحمل درجة دراسات عليا فى تخصص علمى أو تكنولوجى أو هندسى أو رياضي.

وتقبل الطلبات فى الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس، لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائى حتى منتصف العام 2021، علما أن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفى المرة الأخيرة التى فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح فى العام 2017، تقدم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.

وقالت "ناسا" إنها وظفّت 350 شخصا منذ الستينيات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء المسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة فى رحلات فضائية، ومقرها فى هيوستن بولاية تكساس.

أما مهمة المرشحين الجدد الرئيسية فهى ضمان مناوبة الولايات المتحدة فى محطة الفضاء الدولية للقيام بمهمات لمدة ستة أشهر تقريبا.

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وستطلق "ناسا" على المجندين الجدد "جيل أرتميس" تيّمنا باسم برنامج عودة الولايات المتحدة إلى القمر فى العام 2024 وربما المريخ فى العقد المقبل.

ويمكن للراغبين الذين لا يحملون شهادات عليا، أن يتقدموا بطلب ترشيح إذا كانوا قد انخرطوا فى برنامج دكتوراه لسنتين، كما سيتم الأخذ فى الاعتبار طلبات الأطباء والطيارين الذين قاموا بطلعات لمدة تزيد عن ألف ساعة.

جدير بالذكر، أن ناسا أطلقت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية منذ عدة أيام مسبارا مخصصا لدراسة الشمس، لحماية الأرض من أكبر رعب قد يحدث في المجرة، وسيهتم المسبار بدراسة الشمس ورسم خريطة توقعات للعقد المقبل بالكامل، لكافة العواصف الشمسية، التى تكون محملة بجزئيات تسبب أعطالا كبرى فى كوكب الأرض، ويعتبرها البعض أنها قد تساهم فى انهيار الحضارة بالكامل، حسب سبوتنيك.