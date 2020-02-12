ليست قابلة للطي… مفاجأة “ضخمة” من “سامسونغ” بعد 14 يوما

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كشفت تقارير إخبارية أن شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية تجهز مفاجأة “ضخمة” بعد 14 يوما، مشيرة إلى أنها لن تكون “قابلة للطي”.

ونشرت صحيفة “تايمز نيوز ناو” تقريرا حول نية “سامسونغ” إطلاق هاتفها الجديد “غلاكسي إم 31” في احتفالية ضخمة في الهند.

وتقدم الشركة الكورية الجنوبية إمكانيات مذهلة في هاتفها الجديد، أبرزها البطارية الضخمة العملاقة، التي تصل سعتها إلى 6000 ميللي أمبير في الساعة.

​كما دعمته أيضا بأربع كاميرات خلفية بدقة الكاميرا الرئيسية 64 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تشبه “نقطة المياه” في منتصف الشاشة اللمسية.

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كما دعمت “سامسونغ” هاتف “غلاكسي إم 31” بشاشة من نوع “سوبر أموليد” بدقة عرض “Full HD+”، وبمستشعر بصمة أصابع في الخلف.

كما تم تزويد الهاتف أيضا بمعالج بمعيارية 10 نانومتر من نوع “آكسيونز 9611″، بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 6 غيغابايت، وبسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

ولم تعلن “سامسونغ” بعد عن السعر المتوقع طرح هاتف “غلاكسي إم 31” به في الأسواق العالمية.