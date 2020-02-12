تكنولوجيا: تقرير يشير إلى عقد GSMA إجتماع لتحديد خططها لمعرض MWC 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر مؤخراً على قرار وكالة GSMA المنظمة لفعاليات معرض MWC في برشلونة، بعقد إجتماع لتحديد قرارها الأخير حول مؤتمر الهاتف العالمي هذا العام.

إنسحبت الكثير من الشركات خلال الفترة الماضية من المشاركة في معرض الهاتف العالمي المقرر إنطلاقه من برشلونة في 24 من فبراير، وذلك كنتيجة لإنتشار فيروس الكورونا، ولقد أكدت هذه الشركات على أن القرار جاء بعد توصيات من خبراء في المجال الطبي، وحرصاً على سلامة الموظفين.

أشارت بعض التوقعات إلى زيادة نسبة إجتمال إلغاء حدث MWC 2020 الذي يقام في برشلونة قريباً نتيجة لإنتشار فيروس الكورونا وتراجع بعض من أهم الشركات عن حضور المعرض هذا العام.

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ولقد أشار تقرير الصحيفة الإسبانية La Vanguardia إلى أن وكالة GSMA المنظمة لفعاليات هذا المؤتمر تستعد لعقد إجتماع يوم 14 من فبراير لتحديد قرارها الأخير حول معرض MWC هذا العام.

وتشمل الشركات التي تراجعت عن المشاركة في معرض MWC 2020 كلاً من سوني، أمازون، إنفيديا، إنتل، LG، وVivo من بين شركات أخرى، بينما أكدت بعض الشركات الأخرى على حضور فعاليات المؤتمر لكن في نطاق محدود هذا العام، ويأتي من بينهم ZTE وشركة TCL.

يذكر أن إعلان وكالة GSMA المنظمة لفعاليات معرض MWC عن التدابير الوقائية التي إتخذتها هذا العام لتأمين وحماية الزائرين لم يمنع بعض الشركات من الإعلان عن عدم المشاركة نهائياً في مؤتمر هذا العام.

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