تطبيقات البريد الإلكتروني الشهيرة على منصتي iOS و Mac تقوم بسحب بياناتك وبيعها لأطراف أخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل هي شركة لطالما تباهت بإلتزامها بالخصوصية. ومع ذلك، يبدو أن الشركة بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على بعض التطبيقات التي تسمح بتواجدها في متجر iTunes App Store، وخاصة بعد صدور تقرير جديد من موقع Motherboard يفيد أنه تم العثور على العديد من تطبيقات البريد الإلكتروني الشائعة لنظامي Mac و iOS التي تقوم بتهجير البيانات إذا جاز التعبير وبيعها.

في الواقع، أحد هذه التطبيقات هو تطبيق البريد الإلكتروني Edison الشهير والمدرج ضمن أفضل 100 تطبيق إنتاجي من قبل شركة آبل على متجر App Store. ووفقا لموقع Motherboard، فقد حصل على مستندات سرية كشفت أن تطبيقات مثل Edison تقوم بعرض البيانات التي حصلت عليها لشركات الطرف الثالث لمساعدتها في إتخاذ قرارات إستثمارية أفضل.

ويشمل ذلك ” مقاييس شراء المستهلكين، بما في ذلك الولاء للعلامات التجارية، ومبلغ المحفظة، وعادات الشراء المفضلة، وما إلى ذلك “. ليس تطبيق Edison وحده الذي يقوم بذلك، فقد كشف التقرير أيضًا أن التطبيقات الأخرى مثل Cleanfox و Slice تقوم بمثل هذه الممارسات.

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على الرغم من أن الشركتين Cleanfox و Slice لم تردا رسميًا بعد على التقرير، فقد نشرت شركة Edison منذ ذلك الحين منشورًا على منصة Medium توضح فيه تصرفاته وتُطمئن المستخدمين إلى أن البيانات التي يأخذونها مجهولة تمامًا. يبررون أيضًا تصرفاتهم بالقول إن هذا يساعدهم في الحفاظ على حرية إستخدام التطبيق، على الرغم من أننا نفترض أن الحاجة إلى التخلي عن الخصوصية مقابل إستخدام التطبيق قد يجعل بعض المستخدمين ينظرون إلى هذا التطبيق على أنه غير مجاني.

وتضيف الشركة أيضًا أن المستخدمين الذين لا يشعرون بالرضا عن ذلك يتمتعون بحرية إختيار عدم المشاركة في ذلك، على الرغم من أن عدد المستخدمين الذين يدركون هذا الخيار غير واضح تمامًا.