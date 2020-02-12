أجهزة آبل المستقبلية قد تكون خالية تمامًا من كلمات المرور

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال الدخول إلى الخدمات عبر الإنترنت يتطلب إستخدام إسم المستخدم وكلمة المرور. ومع ذلك، بفضل عمليات الإختراق المتتالية وتسريب قواعد البيانات، لم تعد طرق تسجيل الدخول هذه آمنة كما كانت من قبل، وتبحث العديد من الشركات عن بدائل.

وفيما يتعلق بشركة آبل، يبدو أن الشركة تتجه نحو مستقبل خالي من كلمات المرور حيث إنضمت رسميًا هذا الأسبوع إلى التحالف Fido Alliance لتصبح بذلك أحد أعضاء مجلس إدارة التحالف، وتنضاف إلى قائمة من الشركات التقنية البارزة الأخرى والتي تشمل Facebook و ARM و Amazon و Google و Intel و Microsoft و Samsung.

وفي حالة إذا لم تسمع عن Fido Alliance، فهو تحالف يهدف إلى التخلص من الحاجة لإستخدام كلمات المرور بإستخدام أجهزة موثوقة. يشبه هذا ما فعلته شركات مثل جوجل، حيث قدمت مفتاح الـ USB الآمن Google Titan والذي يقوم بتأكيد هوية المستخدم أثناء تسجيل الدخول إلى المواقع والخدمات التي تدعمه.

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هذا يعني أنه لن تكون هناك حاجة لكلمات المرور لأن كل ما تحتاج إليه هو جهاز موثوق به مثل مفاتيح USB الأمنة أو حتى هاتفك الذكي. سيؤدي ذلك إلى جعل المستخدمين أقل عرضة لمحاولات الخداع أو الرسائل الإلكترونية الإحتيالية حيث لا توجد حاجة بالنسبة للمستخدمين لإدخال كلمات المرور، مما يعني أنه لم يعد من الممكن سرقة كلمات المرور الخاصة بهم.

من غير الواضح كيف تخطط شركة آبل لتضمين هذه التقنية في أجهزتها المستقبلية، لذلك سيتعين علينا الإكتفاء بالإنتظار حتى تتضح الصورة أكثر مستقبلاً.