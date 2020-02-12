الأمطار قد تكون المصدر التالي للطاقة المتجددة، وفقا لبحث جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في يوم من الأيام، سينفد الوقود، ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن مصادر بديلة ومتجددة للطاقة. وهذا يشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية التي تعتمد بشكل عام على السدود. ومع ذلك، يبدو أن الباحثين وجدوا أن المطر ربما يكون شكلاً آخر للطاقة المتجددة يمكننا الإستفادة منها.

هذا بفضل الجهود التي بذلها الباحثون الذين طوروا مولدًا يستخدم هيكلًا على شكل ترانزستور ذا تأثير حقلي يمكنه توليد جهد كهربائي إنطلاقًا من قطرات الماء، مثل تلك الناتجة عن المطر. في الواقع، وجد هؤلاء الباحثون أن هذا يمكن أن يكون فعالا للغاية حيث يُقال أن نقطة واحدة قادرة على توليد 140 فولت، وهو ما يكفي لتشغيل 100 مصباح LED صغير.

Advertisements

هذا تحسن كبير عن الجهود السابقة التي أنتجت على ما يبدو طاقة أقل بـ ” آلاف المرات “. بينما لا يزال هناك على الأرجح الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يتم استخدام ذلك تجاريًا، إلا أن هناك الكثير من المزايا والإمكانات وراء ذلك.

على الرغم من أن المطر قد لا يكون ثابتًا بالضرورة، بل قد يكون نادرًا في بعض الأماكن، إلا أنه يمكن إستخدامه كمصدر طاقة إحتياطي، حيث يمكن جمع وتخزين الطاقة أثناء هطول المطر لإستخدامها لاحقًا، كما يحدث في الليل عندما تغيب الشمس وتتوقف ألواح الطاقة الشمسية عن توليد الطاقة.