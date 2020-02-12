شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الـ10 مواقع الأكثر زيارة على الإنترنت حول العالم.. موقع إباحى بالقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد صادر عن موقع Similar Web الأمريكي للإحصائيات عن اتجاهات الإنترنت لعام 2019ـ بالكامل، والذى سبط الضوء على المواقع الإلكترونية الأكثر زيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2019، حيث كشف التقرير عن أفضل 10 مواقع شهدت "ما مجموعه 167.5 مليار زيارة شهرية في عام 2019، بينما شهدت المواقع الـ 90 المتبقية زيادة بنسبة 2.3٪ فقط، وفيما يلى نعرض أبرز هذه المواقع التى زارها الناس من مختلف أنحاء العالم كما يلى:

- موقع جوجل:

ليس من الغريب أن ترى جوجل ضمن المواقع الأكثر زيارة في العالم.

- يوتيوب:

أصبح يوتيوب هو الموقع الإلكتروني للمستخدمين الذين يرغبون في مشاهدة مقاطع الفيديو، ويحتل المرتبة الثانية بين أكثر مواقع الويب شعبية في العالم

- فيس بوك:

مع وجود أكثر من ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم، تعد منصة التواصل الاجتماعي ثالث أشهر موقع في العالم.

- بايدو

يعتبر إجابة الصين على جوجل وهو موقع - Baidu - رابع أشهر موقع في العالم.

- ويكيبيديا

ويكيبيديا هي خامس أكثر مواقع الويب زيارة في العالم.

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- أمازون

يعد موقع التجارة الإلكترونية الأكثر شهرة في العالم هو الموقع السادس الأكثر زيارة

- تويتر

منصة التواصل الاجتماعي الثانية في القائمة هي تويتر، التي تحتل المرتبة السابعة.

- انستجرام

يأتي موقع مشاركة الصور المملوكة لموقع فيس بوك Instagram في المركز الثامن.

-ياهو

ياهو هو الموقع التاسع الأكثر زيارة في العالم.

- Xvideos

موقع محتوى البالغين Xvideos هو الموقع العاشر الأكثر زيارة في العالم