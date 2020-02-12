شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل RCS من جوجل تتوقف عن العمل نهاية الشهر الجارى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل في وقت سابق رسائل RCS على هواتف أندرويد فى الولايات المتحدة والتى يقارنها البعض بخدمة الرسائل iMessages من شركة أبل، إلا أن الفرق بينهما أن المستخدمين يحتاجون إلى جعل "رسائل جوجل" تطبيق الرسائل النصية الافتراضى الخاص بهم من أجل الاستفادة من رسائل RCS الجديدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الخدمة تتوفر في الوقت الحالى في مناطق محدودة مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمكسيك والمملكة المتحدة، ولكن وجد بعض المستخدمين حلاً لجعل الخدمة تعمل في المناطق التي لم تقم جوجل بدعمها رسميًا بعد، إلا أن جوجل أعلنت الآن في أحد التدوينات أنها ستحظر مثل هذه الحلول، حيث لن تكون الخدمة متاحة رسميًا بحلول نهاية فبراير وسيشاهد المستخدمين الميزة معطلة تلقائيًا حتى في الإصدارات القديمة من التطبيق.

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يذكر أن الخدمة لا تحتاج إلى أى خطوات لتفعيلها، فكل ما على المستخدم هو الحصول على أحدث تطبيق لرسائل جوجل واعتباره التطبيق الافتراضى للهاتف، فيما قالت جوجل : "بينما نستعد لإحضار ميزات الدردشة إلى المزيد من المناطق، فإن المستخدمين الذين حصلوا على ميزات الدردشة من خلال الحلول البديلة غير المدعومة حيث لا تتوفر ميزات الدردشة حتى الآن سوف يتم تعطيلها بحلول نهاية فبراير".

وأضافت جوجل :"بالنسبة لهؤلاء المستخدمين، سيتم تعطيل ميزات الدردشة لجميع إصدارات التطبيق، بما في ذلك الإصدارات الأقدم"، وعلى الرغم من أن منشور المدونة لا يحتوي على أي معلومات حول بدء تشغيل الخدمة في مناطق أخرى بداية من الشهر المقبل، إلا أن الخدمة لن تكون متاحة إلا في مناطق محدودة حتى تجد الشركة مكان آخر لإطلاقها.