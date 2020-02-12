شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تطلق تطبيقا جديدا للأطفال من عمر 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت سبوتيفاى تطبيقًا جديدًا يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عامًا، والذى يوفر إمكانية الوصول إلى 8000 أغنية وقصة تم اختيارها يدويًا، بواسطة عدد من المشرفين البشريين لضمان أنها مناسبة للأطفال، ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى سيكون التطبيق الجديد متاحًا على هواتف وأجهزة الأيفون والأندرويد، ولكن فقط للأشخاص الذين لديهم اشتراك فى سبوتيفاى Premium Family.

واختارت الشركة أن يقوم الخبراء بقراءة ودراسة كلمات ومعانى كل أغنية مدرجة، بدلاً من مجرد استخدام خوارزمية لفلترة الأغانى من المكتبة الرئيسية، وهذا يعنى أنه لن يكون هناك سوى حوالى 8000 أغنية - مؤلفة من مزيج من الموسيقى والقصص - متاحة عند الإطلاق.

سيحتوى التطبيق على مزيج من الأغانى من البرامج التليفزيونية والأفلام والعروض الموسيقية التى تتضمن محتوى نظيفًا، وسيشمل أيضا الأغانى الفردية والموسيقى التصويرية والقصص التى يمكن للأطفال استكشافها، بفضل تعاون الشركة مع ديزنى ونيكلودين وCbeebies من أجل الحصول على محتوى مناسب للخدمة.

Advertisements

وتقول الشركة إنه بما أنها تتطلب اشتراكًا عائليًا ممتازًا، فلن يكون هناك إعلانات يتم تشغيلها بين الأغاني، وسيتضمن التطبيق أيضًا بعض المحتوى الحصرى الخاص بكل منطقة.

وقالت سبوتيفاى إنها ستوسع نطاق التجربة بمرور الوقت، حيث تستمر فى دمج أفضل الممارسات والتعلم، بما فى ذلك رؤى الآباء والأمهات ومقدمى الرعاية وغيرهم من الخبراء.

وتأمل الشركة فى توسيع التطبيق بمرور الوقت، بما فى ذلك تقديمه على الأرجح إلى الأجهزة الصوتية فقط مثل مكبرات الصوت الذكية الخاصة بأمازون وجوجل، إذا كان بإمكانهم إنشاء طريقة للقيام بذلك بأمان وتأمين خصوصية الأطفال.

وقال أليكس نورستروم من سبوتيفاي: "تلتزم سبوتيفاى بإعطاء المليارات من المعجبين الفرصة للاستمتاع بالموسيقى والقصص، ونحن فخورون بأن هذا الالتزام يشمل الآن الجيل القادم من مستمعى الصوت، فإن سبوتيفاى كيدز هو عالم شخصى مليء بالصوت والشكل واللون، حيث يمكن للمستمعين الشباب أن يبدأوا حبًا للموسيقى والقصص مدى الحياة".