كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “ODA” حقائب معيارية خفيفة الوزن مصممة للاستخدام اليومي وللرحلات القصيرة
متابعة-سنيار: ODA هي مجموعة من الحقائب المعيارية المصممة للتكيف مع احتياجاتك أثناء التنقل.
تتكون ODA من جزأين، حقيبة ظهر يومية وحقيبة كتف، يمكن تثبيتها معا مغناطيسياً معًا لتشكيل قطعة واحدة.
يمكنك استخدم حقيبة الظهر للحمل اليومي، وحقيبة الكتف لرحلة قصيرة.
وقال مطورو الحقيبة: “يتيح لك هذا الإعداد المعياري التنقل مثل المحترفين، حيث يمكنك الانتقال من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى والعودة إلى الحد الأدنى، كل ذلك في لحظة. ”
تم إطلاق حقيبة الظهر والكتف اليومية عبر Kickstarter هذا الأسبوع، وهي متاحة للدعم مع تعهدات تبدأ من حوالي 85 دولارا أو 65 جنيها إسترلينيا والشحن المتوقع في جميع أنحاء العالم خلال أغسطس 2020.
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