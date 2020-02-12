كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Nutalkie” جهاز “walkie-talkie” بسعر 40 دولارا

متابعة-سنيار: “Nutalkie” هو عبارة عن جهاز “walkie-talkie” صغير مصمم لأولئك الذين يحتاجون إلى التواصل من أجل المتعة، أو دون الحاجة إلى حمل هواتف ذكية أو لتوفير نسخة احتياطية عندما لا تكون الخدمة الخلوية متاحة.

وقال مطورو الجهاز: “ربما تكون قد سمعت الكثير من الشركات التي تزعم أنها ابتكرت جهاز اتصال لاسلكي أسهل، ولكن الحقيقة أننا ننتج حاليا أصغر وأخف جهاز اتصال لاسلكي في الصناعة، يزن 10 غرامات فقط مع حجم لا يتجاوز 68x15x12 (مم)، كما أن Nutalkie قادر على التواصل بين نموذجين من نصف ميل إلى 1.25 ميل، اعتمادا على انقطاع الإشارات”.

تم إطلاق نظام Nutalkie عبر Kickstarter هذا الشهر، وتبدأ التعهدات من 40 دولارا، مما يوفر 76 ٪ من سعر التجزئة الموصى به ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال أبريل 2020.