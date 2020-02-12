كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سامسونج تقدم إعلانا عن جهاز “Galaxy Z Flip” القابل للطي في منتصف البث التلفزيوني لجوائز الأوسكار

متابعة-سنيار: بعد أسابيع من التسريبات، أصدرت Samsung إعلانا عن جهاز Galaxy Z Flip القابل للطي في منتصف البث التلفزيوني لجوائز الأوسكار مساء الأحد.

على الرغم من أن Samsung لم تصدر إصدارا رسميا من الإعلان للويب، فقد شاهد المشاهدون الإعلان وشاركوه عبر Twitter.

وقد كان الإعلان أول نظرة رسمية قدمتها شركة Samsung عن الهاتف ودعابة رائعة لتشويق عشاق Samsung بحدث Unpacked الكبير للشركة يوم الثلاثاء، حيث سيتم الكشف عن Z Flip والخط الجديد من هواتف جالكسي إس 20 الرئيسية، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى.