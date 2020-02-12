تكنولوجيا: لعبة سباق السيارات Forza Street تنطلق في البداية على هواتف Galaxy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق قريباً لعبة سباق السيارات Forza Street في إصدار خاص بالهواتف الذكية، والذي ينطلق في البداية على هواتف Galaxy.

قدمت شركة مايكروسوفت لعبة السباق المجانية Forza لمستخدمي أجهزة الحاسب خلال العام الماضي، كما توفرت اللعبة أيضاً على وحدة التحكم في الألعاب Xbox، ولقد حصلت شركة سامسونج على ميزة حصرية لإنطلاق لعبة Forza Street على أجهزتها في البداية.

في أبريل من العام الماضي قدمت سامسونج لعبة Forza لمستخدمي أجهزة الحاسب، وقد تميزت اللعبة بتجربة تنافسية سريعة، حيث يستغرق السباق فيها أقل من دقيقة، كما توفرت اللعبة بشكل مجاني.

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ومع إعلان سامسونج اليوم عن سلسلة هواتف Galaxy S20 التي تتميز بمعدل تحديث 120Hz، وهي من المميزات التي تدعم المستخدمين في الألعاب بشكل خاص، سيحصل المستخدمين على فرصة لتجربة لعبة السباق Forza Street على الإصدارات الجديدة مع تجربة إنسيابية للإطارات وعرض بأعلى جودة على الشاشة.

ويمكن للمستخدمين التسجيل المسبق للغبة Forza Street عبر متجر Galaxy، على أن تتوفر اللعبة لهواتف Galaxy في ربيع هذا العام.

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