تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن إصدارها الخاص بأولمبياد طوكيو 2020 من هاتف Galaxy S20 Plus 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج في مؤتمر Galaxy S20 اليوم عن إصدارها الخاص بأولمبياد طوكيو 2020 الذي ينطلق بعنوان Galaxy S20 Plus 5G Olympic Games Athlete، والذي يتوفر حصرياً للرياضيين المشاركين في الأولمبياد.

يأتي إصدار سامسونج الخاص من هواتف Galaxy S20 هذا العام للأولمبياد بشكل خاص، حيث لن يتوفر هذا الإصدار الذي يتميز باللون الذهبي العاكس لكافة المستخدمين، بل يقدم حصرياً للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

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ويتميز الهاتف بشعار أولمبياد طوكيو 2020 في الجزء السفلي من الجهة الخلفية للهاتف، كما تأتي واجهة الهاتف بخلفية مميزة بثيم أولمبياد طوكيو 2020، أيضاً من المتوقع ألا تختلف تكوينات الهاتف عن الإصدار الأصلي من هاتف Galaxy S20 Plus 5G.

يذكر أن شركة سامسونج قدمت في السابق إصدار حصري من هاتف Galaxy Note 8 للأولمبياد التي أقيمت في كوريا الجنوبية، والذي توفر أيضاً حصرياً على الرياضيين المشاركين في المسابقة.

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