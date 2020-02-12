تكنولوجيا: تعرّف على كاميرات هواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra: قوة 108 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة Galaxy S20 اليوم والتي تتضمن كل من Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra، ولقد أضافت شركة سامسونج كاميرات متطورة مع كل هاتف، إذ تضم كل كاميرا ميزات وتفاصيل متنوعة ومذهلة بعضها مشترك مع الهواتف الثلاثة وبعضها محصور على هاتف واحد فقط.

إليكم كافة التفاصيل المتعلقة بكاميرات هواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra:

يحتوي هاتفي Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus على كاميرا رئيسية من الخلف بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة F2.2 وزوايا عرض واسعة 120 درجة، مقترنة مع كاميرا ثانوية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.8، بالإضافة إلى مستشعر ثالث مكبر بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.0 والذي يدعم التكبير البصري Hybrid حتى 3 مرات، والتكبير الرقمي حتى 30 مرة. والشيء الإضافي الموجود بالـ S20 Plus عن الـ S20 هو أن الأول مزود بكاميرا رابعة والتي تعرف باسم ToF والمخصصة لمسألة العمق.

أما عن S20 Ultra، فهو مزود بإعداد كاميرا رباعي من الخلف يشمل كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.8، مع كاميرا بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2 وزوايا عرض واسعة 120 درجة، هذا وبالإضافة إلى مستشعر ثالث مكبر بدقة 48 ميجابكسل بفتحة F3.5 والذي يدعم التكبير البصري Hybrid حتى 10 مرات، والتكبير الرقمي حتى 100 مرة، مع دعم ميزة Depthvision وSpacezoom. وأيضًا، يوجد مستشعر رابع بهذا الإصدار وهو ToF.

والفرق بين العدسة المكبرة بـ Ultra وبين العدسة المكبرة بـ S20 وS20 Plus، هو أن Ultra يستخدم عدسة Telescope.

وتستخدم كاميرا 108 ميجابكسل بإصدار Ultra تقنيات خاصة تعرف باسم الـ NanoCell وهذه التقنيات تقوم بدمج 9 من البكسلات ومن ثم تقوم بوضعها في بكسل واحد، والسبب وراء ذلك هو سهولة التصوير في الإضاءة الضعيفة بجودة ممتازة.

أما بالنسبة لتصوير الفيديو، فتدعم الكاميرا التصوير حتى دقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار بالثانية، وهذا الشيء ينطبق أيضًا مع الكاميرا الأمامية لهواتف هذه المجموعة.

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وبالتحدث عن الكاميرا الأمامية، فيأتي كل من S20 وS20 Plus بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بإصدار Ultra بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2.

لنعود إلى نقطة تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية، يوجد أيضًا إمكانية التصوير بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطار بالثانية، أو التصوير بالحركة البطيئة. وعلاوةً على ذلك، يوجد التصوير بدقة الـ 8K بمعدل 30 أو 24 إطار بالثانية. وضع في اعتبارك أن وضعيات التحويل بين الكاميرات سوف تكون متوفرة مع دقة الـ 4K إلى الـ 60 إطار بالثانية، ولكن إذا وصلت إلى الـ 8K، فلن تكن متوفرة.

يوجد أيضًا وضع الـ Pro Mode أي التصوير الاحترافي مع تصوير مقاطع الفيديو، ومن جدير بالذكر أن هذا الوضع كان منحصر فقط على الصور وأصبح موجود الآن بالفيديوهات. ويساعد هذا الوضع على التحكم في مسألة الـ ISO أو توازن اللون الأبيض أو التثبيت التلقائي أو التركيز التلقائي. كما أن ميزة الـ Live Focus أصبحت أيضًا متاحة مع تصوير مقاطع الفيديو، والتي تم دعمها بشكل أفضل وأذكى.

تم تحسين كل من ميزة الـ Night Mode والـ Super Steady مع هذه الكاميرات، كما تم إضافة وظيفة الـ Night Hyperlapse، ويوجد أيضًا ميزة الـ Smart Crop، والذكاء الاصطناعي AI.

ستتم عمليات اختيار وضعيات التصوير إما عن طريق أزرار مستوى الصوت، أو عن طريق زر مطفي أو عن طريق إظهار اليد، أو أيضًا عن طريق الأوامر الصوتية.

يمكنك أخذ صور بتنسيق الـ HEIF، وهذا من شأنه أن يقوم بحفظ الصور بمساحة أقل وجودة عالية، كما يمكن أخذ الصور بتنسيق الـ RAW أو أيضًا Ultra Wide Shape Correction والذي يقوم بتصحيح الصور واسعة النطاق بحيث ألا تكون بها مشاكل وخاصةً من ناحية الجوانب.

من أهم ما يميز كاميرات S20 وS20 Plus هي وظيفة الـ Space Zoom أي التقريب الخارق، وهي وظيفة تتيح تقريب بصري بثلاث مرات وتقريب رقمي يصل إلى 10 مرات. ولكن مع S20 Ultra، ستتيح هذه الوظيفة التقريب البصري حتى 10 مرات والتقريب الرقمي حتى 100 مرة.

وبهذا، فإن شركة سامسونج قد أبدعت مع كاميرات مجموعة Galaxy S20 وبالتحديد مع S20 Plus وS20 Ultra. ويمكنك الشراء وطلب الهواتف من الرابط التالي: Galaxy S20

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