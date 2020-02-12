سامسونج تعلن رسميًا عن هواتف Galaxy S20

أعلنت شركة سامسونج قبل قليل خلال حدث Samsung Galaxy Unpacked المقام بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S الرائدة، وذلك بعد أشهر من الترقب، والكثير من التسريبات.

وتتطابق هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 مع ما سُرب حتى الآن، خاصةً فيما يتعلق بالتصميم والاسم، فبالفعل قررت الكورية استخدام نظام عد العشرات بدلًا من الآحاد، فبعد أن كان يُتوقع أن تُطلق الشركة على الهواتف اسم (جالاكسي إس11) خلفًا لهواتف (جالاكسي إس10)، أطلقت الشركة اسم (جالاكسي إس20) على الهواتف الجديدة، وهي ثلاثة: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا).

وقالت عملاقة التقنية الكورية: إن هواتف (جالاكسي إس20) هي سلسلة جديدة من الأجهزة الرئيسية التي “تغيّر بصورة جذرية الطريقة التي نلتقط ونجرِّب بها عالمنا. وتقدم سلسلة (جالاكسي إس20) بنية كاميرا جديدة تمامًا تجمع الذكاء الاصطناعي مع أكبر مستشعر للصور من سامسونج للحصول على جودة صورة مذهلة”.

وتعتزم سامسونج – أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – إطلاق الهواتف الجديدة اعتبارًا من 6 آذار/ مارس المقبل، باللونين الرمادي لجميعها، واللون الأسود لهاتفي (جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا)، واللون الوردي لهاتف (جالاكسي إس20)، واللون الأزرق لهاتف (جالاكسي إس20 بلس).

(جالاكسي إس20) Galaxy S20

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يقدم هذا الهاتف شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.2 بوصات وبدقة 3200×1440 بكسل مع دعم تقنية HDR+، ومعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز. كما تأتي الشاشة مع الكاميرا الأمامية ضمنها، وذلك على غرار هواتف العام الماضي. وتأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

أما الكاميرات الخلفية الثلاث فهي بدقة 12 ميجابكسل لكاميرا التصوير العريض بزاوية 120 درجة وفتحة عدسة f/2.2، وبالدقة ذاتها للكاميرا الثانية مع فتحة عدسة f/1.8، أما كاميرا تصوير العمق Telephoto فهي بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم الكاميرات تقنية التثبيت البصري، والتركيز التلقائي المزدوج البكسل وفائق السرعة.

ويقدم (جالاكسي إس20) – الذي يزن 163 جرامًا ويأتي بسماكة 7.9 ميليمترات – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 لطراز الجيل الخامس 5G، وبحجم 8 جيجابايت لطراز الجيل الرابع LTE. ويقدم أيضًا ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 2.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة، وتدعم البطارية تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 10 واط. كما يحتوي الهاتف على حساس بصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة.

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(جالاكسي إس20 بلس) Galaxy S20 Plus

ويشترك هذا الهاتف مع (جالاكسي إس20) في نوع الشاشة ودقتها والتقنيات المدعومة، ولكنها تأتي بقياس 6.7 بوصات. كما يشترك معه في دقة الكاميرا الأمامية. أما الكاميرات الخلفية فهي أربع كاميرات، إذ إن الكاميرات الثلاث الرئيسية تتماثل في المواصفات مع كاميرات (جالاكسي إس20)، ولكن هناك عدسة رابعة لدعم تقنية DepthVision.

ويقدم (جالاكسي إس20) – الذي يزن 186 جرامًا ويأتي بسماكة 7.8 ميليمترات – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 لطراز الجيل الخامس 5G مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت. أما طراز الجيل الرابع LTE، فيقدم ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ ساعة.

(جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra

ويعد هذا الهاتف الأفضل، ومع ذلك فهو يشترك مع هاتفي (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس) في نوع الشاشة ودقتها والتقنيات المدعومة، ولكنها تأتي بقياس 6.9 بوصات. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. كما أن الكاميرات الخلفية أربع كاميرات، وهو يقدم أعلى دقة، إذ تأتي إحدى الكاميرات الخلفية بدقة 108 ميجابكسل، وتأتي كاميرات التصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 48 ميجابكسل، وهناك عدسة رابعة لدعم تقنية DepthVision.

ويقدم (جالاكسي إس20) – الذي يزن 220 جرامًا ويأتي بسماكة 8.8 ميليمترات – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وهذه الأحجام متاحة لكل من طرازي الجيل الخامس 5G والجيل الرابع LTE. أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي 512 جيجابايت مع خيار 16 جيجابايت لذاكرة (رام)، وبحجم 128 جيجابايت، او 256 جيجابايت لخيار 12 جيجابايت. ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ ساعة.