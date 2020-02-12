قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC اليوم الثلاثاء: إنها أصدرت أوامر خاصة إلى خمس شركات تقنية كبرى، وهي: جوجل، وأمازون، وآبل، وفيسبوك، ومايكروسوفت، لتقديم معلومات عن عمليات الاستحواذ التي كانت أصغر من أن تقدم تقارير بها إلى وكالات مكافحة الاحتكار.
وقالت الوكالة في بيان: إن الأوامر صدرت كجزء من دراسة تقوم بها FTC لمعرفة ما إذا كانت الشركات تشتري منافسين ناشئين أو محتملين.
وقال (جو سيمونز) – رئيس لجنة التجارة الفيدرالية – في بيان: “هذه المبادرة ستمكن اللجنة من إلقاء نظرة فاحصة على عمليات الاستحواذ في هذا القطاع المهم، وكذلك تقييم ما إذا كانت الوكالات الفيدرالية تحصل على إشعار كافٍ بالمعاملات التي قد تضر بالمنافسة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأمريكية تحقق مع شركات التقنية الكبرى في استحواذاتها السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.