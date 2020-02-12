شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لأبرز الشركات المنسحبة من مؤتمر MWC 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موعد انطلاق المؤتمر العالمي للجوال MWC هذا العام ، بدأت قائمة الشركات المنسحبة من حضور المؤتمر في الازدياد، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بسرعة كبيرة بين دول العالم، فخلال الأسبوع الماضى أعلنت كل من ZTE و LG عن خططها لإلغاء حضورها إلى هذا الحدث، وبالأمس أقدمت شركات أخرى على نفس الخطوة مثل Sony و Nvidia و Amazon و Ericsson والآن، قررت شركات أخرى الانضمام إلى هذه القائمة، وذلك بحسب موقع The Verge الأمريكى.

قائمة الشركات المنسحبة من MWC 2020:

- شركة ZTE

-شركة LG

- شركة Sony

- شركة Nvidia

- شركة Amazon

- شركة Ericsson.

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- شركة Vivo

- شركة Intel

- شركة TCL

- شركة MediaTek.

من جهتها كشفت منظمة GSM Association، وهي الجهة المنظمة لمعرض MWC بيانها الخاص والذي قالت فيه:" هناك تأثير ضئيل على الحدث حتى الآن " لكن يجب ملاحظة أن هذا البيان قد جاء قبل انسحاب العديد من هذه الشركات من المؤتمر، لكن سوف تستمر فعاليات MWC 2020 كما هو مخطط لها، وقد اتخذت منظمة GSM Association بالفعل العديد من التدابير للمساعدة في التخفيف من انتشار الفيروس.

يذكر أن مجموعة من العلماء أدعو أن فيروس كورونا جاء نتيجة نيزك ضرب الصين خلال العام الماضى، حيث أودى بحياة المئات على مستوى العالم حتى الآن، فيما يقول العلماء إن فيروس كورونا حُمل إلى الغلاف الجوي للأرض على جزء من المذنب الذي تسبب في مئات المليارات من الجسيمات الفيروسية.

وبحسب موقع صحيفة express البريطانية فإنه يعتقد أن ظهور السلالة الجديدة من الفيروس هو نتيجة "panspermia"، وهى العوامل المعدية فى الفضاء والتي تصل في النهاية إلى الغلاف الجوى الأرضى، بينما اعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن الفيروسات والبكتيريا وسلالات الحمض النووي موجودة في الفضاء على المذنبات والنيازك، وأن بإمكانهم الوصول إلى الستراتوسفير على الأرض قبل أن يسقطوا على سطح الكوكب ما يشكل خطرا على صحة الإنسان.