شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صور من هاتف سامسونج الجديد القابل للطى.. و 3 هواتف جلاكسى S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة سامسونج رسميا الستار عن هاتفها القابل للطى Galaxy z flip خلال فعليات مؤتمرها المنعقد الان، والطى يأتى بتصميم يشبه إلى حد بعيد Razr من موتورولا، بعد عام كامل من الكشف عن أول هاتف يمكن طيه Galaxy Fold، والذى سبب للشركة الكثير من المشاكل، كما أثار ارتفاع سعره العديد من الجدل.

يتميز الهاتف بشاشة عملاقة 6.7 بوصة عندما يكون مفتوحًا والتى تصبح مربعة عند إغلاقها، وهناك شاشة صغيرة في الخلف للتنبيهات، والتى تتيح أيضا التقاط صورة شخصية عندما يكون الهاتف مغلقًا.

وتتحول الشاشة الرئيسية تقريبًا من حافة إلى حافة، كما تستخدم سامسونج زجاجًا رقيقًا جدًا بدلاً من الغطاء البلاستيكي ، كما تبلغ دقة الشاشة عند الفتح 2،636 × 1،080 بيكسل.

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كما كشفت الشركة أيضا عن ثلاثة نسخ من هاتف جلاكسى S وهي جلاكسى S20 وجلاكسى S20 بلس وجلاكسى S20 ألترا.



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