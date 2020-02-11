تكنولوجيا: سامسونج تقدم هواتف Galaxy S20 بميزة التكامل مع تطبيق جوجل Duo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج خلال حدث Galaxy S20 اليوم عن تعاونها مع عملاق البحث جوجل لدعم مستخدمي هواتف Galaxy S20 بخدمة Duo مباشرة عبر تطبيق Galaxy لدعم مستخدمي الهواتف بتجربة تحاكي Facetime في هواتف الأيفون.

يقدم تطبيق Google Duo للمستخدمين ميزة محادثات الفيديو على منصة الأندوريد وiOS، ولقد حقق التطبيق شعبية كبيرة بين المستخدمين منذ إطلاقه الأول في 2016.

ويمكن لمستخدمي الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S20 عند إنطلاقها للأسواق تجربة خدمة محادثات الفيديو Duo مباشرة عبر تطبيق الهاتف لشركة سامسونج، كما أكدت سامسونج خلال الإعلان اليوم على تحسين جوجل لآداء خدمة Duo في الإتصالات المرئية كجزء من تعاون الشركتين.

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ومن المقرر أن تأتي الخدمة الجديدة في هواتف Galaxy S20 مدمجة في واجهة One UI، حيث يتوفر رمز لتطبيق Google Duo في الواجهة البرمجية لهواتف Galaxy S20.

من جانب أخر تدعم الميزة الجديدة العمل مع كاميرة السيلفي المميزة بزوايا عرض واسعة في الهواتف، وأيضاً الأيموجي بتقنية الواقع المعزز AR، كما تتوفر الميزة الجديدة في هاتف سامسونج الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip.

يذكر أن مستخدمي الإصدارات الجديدة من Galaxy S20 وGalaxy Z Flip سيتاح لهم إجراء محادثات الفيديو في Google Duo عبر البيانات أو الإتصال بشبكات WiFi، كما أكدت الشركة على أن تقنية 5G ستدعم آداء أفضل لهذه الميزة في الإصدارات الجديدة.

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