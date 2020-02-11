تكنولوجيا: سامسونج تقدم سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية بقدرة أعلى في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية الجديدة، التي تأتي بقدرة أعلى للبطارية مع سعر 149 دولار.

تنطلق سماعة سامسونج اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds Plus بمجموعة من الألوان تشمل اللون الأزرق، الأبيض، إلى جانب اللون الأسود.

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أكدت شركة سامسونج خلال فعاليات مؤتمرها الذي عقد اليوم على دعم سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 11 ساعة، أو عمر شحن 22 ساعة مع حافظة السماعة اللاسلكية، أيضاً تدعم الشحن عبر USB-C لمدة 3 دقائق فقط لتقدم عمر شحن يصل إلى ساعة كاملة.

وتأتي سماعة Galaxy Buds Plus باثنان من الميكروفونات الإضافية عن الإصدار السابق أو بمجموع 3 ميكروفونات لدعم جودة الصوتيات في المكالمات،كما تدعم إختصارات السماعة اللاسلكية تنشيط Spotify بشكل سريع، وذلك عن طريق الضغط المطول على الجهة اليسرى من السماعة اللاسلكية.

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