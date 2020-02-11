تكنولوجيا: رسمياً سامسونج تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Galaxy S20 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج النقاب رسمياً عن هاتف Galaxy S20 Plus الذي يتميز بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، وبتصميم Infinity-O في الشاشة، مع كاميرة خلفية رباعية، كما يدعم شبكات 5G.

يضم هاتف Galaxy S20 Plus شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، تدعم معدل تحديث 120Hz، بجودة عرض QHD، وكثافة 525 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة تقنية HDR 10.

كما ينطلق هاتف Galaxy S20 Plus بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.2 بزوايا عرض واسعة 120 درجة، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل F1.8، ومستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات telephoto بفتحة عدسات F2.0 ويدعم تكبير Hybrid حتى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة، مع دعم ميزة Depthvision، مع Spacezoom، ويأتي المستشعر الرابع في إعدادات الكاميرة ToF، أيضاً تقدم سامسونج الهاتف بميزة تسجيل فيديو 8K.

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أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy S20 Plus بمستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات F2.2، كما ينطلق الهاتف بنموذج يضم معالج سامسونج Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج كوالكوم Snapdragon 865، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 512 جيجا بايت، ويدعم تخزين في بطاقة خارجية microSD حتى سعة 1.5تيرابايت.

هاتف Galaxy S20 Plus ينطلق بتصميم معدني من الألومنيوم في إطار الهاتف مع طبقة زجاجية في الجهة الخلفية والأمامية، يتميز بقياسات 161.9 في 73.7 في 7.8مم، مع وزن 186جرام، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بآداء أفضل، مع الشحن اللاسلكي وأيضاً الشحن المعاكس، كما يتميز تصميم الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يتوفر الهاتف بثلاثة من الإختيارات هم الأسود، الرمادي والوردي.

ويدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة التي تأتي مدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية، مع تقنية التعرف على الوجه، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy S20 Plus للحجز المسبق في سوق المملكة العربية السعودية عبر صفحة سامسونج الرسمية لهاتف Galaxy S20 plus، ويتوفر النموذج الرئيسي بسعر 1199 دولار.

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