تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy S20 الجديد من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن هاتف Galaxy S20 الذي يتميز بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش، وبتصميم Infinity-O في الشاشة، مع كاميرة خلفية ثلاثية، وميزة دعم شبكات 5G.

يضم هاتف Galaxy S20 شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش، تدعم معدل تحديث 120Hz، بجودة عرض QHD، وكثافة 563 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة تقنية HDR 10.

كما ينطلق هاتف Galaxy S20 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.2 بزوايا عرض واسعة 120 درجة، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل F1.8، ومستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات telephoto بفتحة عدسات F2.0 ويدعم تكبير Hybrid حتى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة، وتسجيل فيديو بدقة 8K.

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أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy S20 مع مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات F2.2، كما ينطلق الهاتف بنموذج يضم معالج سامسونج Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج كوالكوم Snapdragon 865، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 512 جيجا بايت، ويدعم تخزين في بطاقة خارجية microSD حتى سعة 1.5 تيرابايت.

هاتف Galaxy S20 ينطلق بتصميم معدني من الألومنيوم في إطار الهاتف مع طبقة زجاجية في الجهة الخلفية والأمامية من الهاتف، كما يتميز بقياسات 151.7 في 69.1 في 7.9مم، مع وزن 163 جرام، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بآداء أفضل، مع الشحن اللاسلكي وأيضاً الشحن المعاكس، كما يتميز تصميم الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يتوفر الهاتف بثلاثة من الإختيارات هم الأسود، الرمادي والوردي.

ويدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة التي تأتي مدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية، مع تقنية التعرف على الوجه، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy S20 للحجز المسبق في سوق المملكة العربية السعودية عبر صفحة سامسونج الرسمية لهواتف Galaxy S20، أيضاً يتوفر النموذج الرئيسي للهاتف بسعر 999 دولار، وتتوفر في 6 من مارس.

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