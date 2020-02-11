تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy z flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy z flip الذي يأتي بطبقة حماية زجاجية بتصميم نحيف جداً، والذي يدعم الطي والفتح حتى 200000 مرة.
توفر شركة سامسونج هاتف Galaxy z flip بتصميم قابل للطي، ينطلق بثلاثة من الألوان هم الأسود، البنفسجي إلى جانب اللون الذهبي.
يتميز هاتف Galaxy z flip بتصميم يعرف ب”Flex Mode”، الذي يدعم ضبط الشاشة بشكل تلقائي وواجهة التطبيقات، كما يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، ويمكن لشاشة الهاتف الصغيرة أن تعمل كعدسات viewfinder لتصوير السليفي.
كما يضم هاتف Galaxy z flip شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، والتي تنفصل إلى قسمين عند طي الهاتف، حيث يمكن عرض الصور، محتوى الفيديو على النصف العلوي من الشاشة، والتحكم في المحتوى عن طريق الجزء السفلي من الشاشة.
ويتميز تصميم هاتف Galaxy z flip بفواصل تدعم مقاومة الأتربة، ويتوفر في 14 من فبراير بسعر 1380 دولار.
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