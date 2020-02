Oppo تكشف عن المزيد من المعلومات المهمة حول شاشة الهاتف Oppo Find X2

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Find X2 في اليوم 22 من شهر فبراير الجاري، ولكن الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Brian Shen لا يستطيع منع نفسه عن تسريب المزيد من ميزات هذا الهاتف كما فعل اليوم عندما قام بنشر تغريدة جديدة على شبكة تويتر يلقي فيها مزيدًا من الضوء على شاشة هذا الهاتف. ووفقا له، فسوف تمتاز شاشة الهاتف Oppo Find X2 بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وبدقة +Quad HD، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة في HDR. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا أن هذه الشاشة ستكون قادرة على تحويل محتوى SDR إلى HDR، وستدعم 100% من التدرج اللوني DCI-P3.

جدير بالذكر أن شاشة الهاتف Oppo Find X2 ستكون منحنية الطرفين على الرغم من أنه لم يتم ذكر ذلك من قبل السيد Brian Shen، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الشاشة لن تكون منحنية كثيرًا بقدر شاشات الشلال في الهاتفين Huawei Mate 30 Pro و Vivo NEX 3 5G. سيتم تزويد هذا الهاتف كذلك بالمعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وبالمعالج المساعد Oppo M1.

وفيما يخص الكاميرات، فقد تردد أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل جنبًا إلى جنب مع كاميرا واسعة الزاوية، وكاميرا مقربة بدقة 13 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا هجينًا يبلغ ×5. عمومًا، سنتأكد من كل شيء حول الهاتف Oppo Find X2 بعد نحو أسبوعين من الآن، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة حول الهاتف الرائد الجديد لشركة Oppo.

This is my kind of ‘Flagship’ 🤓



🎞️ 120Hz Refresh rate

📺 2k Resolution

😋 240Hz Sampling

🔁 SDR to HDR conversion

🔆 HDR up to 1200nits brightness

📊 100% DCI-P3