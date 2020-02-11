سامسونج تزيح الستار رسميًا عن Galaxy Z Flip بإعتباره هاتفها الذكي الثاني القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد قامت شركة سامسونج كذلك الآن بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip ليكون بذلك الهاتف القابل للطي الثاني من شركة سامسونج بعد Galaxy Fold. وكما تلاحظون، فالهاتف Galaxy Z Flip يأتي بنفس مفهوم الهاتف Motorola Razr 2019 الذي أعلنت عنه شركة موتورولا في أواخر العام الماضي. هذا الهاتف يأتي بدوره مع تصميم صدفي يستند على شاشة مرنة قابلة للطي في الداخل.

الهاتف Galaxy Z Flip الجديد يضم مفصل مماثل للمفصل المستخدم في الهاتف Galaxy Fold، وزر التشغيل في الجانب الأيمن من القسم العلوي من الجهاز إلى جانب أزرار التحكم بالصوت. هناك شاشة خارجية صغيرة بجانب الكاميرا الخلفية المزدوجة وفلاش LED واحد. تتميز الشاشة الداخلية بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تأكد أنها تمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

بغض النظر عن التصميم، أكدت لنا شركة سامسونج كذلك أن الهاتف Galaxy Z Flip الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Ultra Thin Glass، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.

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الهاتف Galaxy Z Flip يضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.1 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، ويضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

قالت شركة سامسونج أنها ستقوم بعرض الهاتف Galaxy Z Flip للبيع في اليوم 14 فبراير بسعر 1380 دولار أمريكي علمًا أنه سيكون متوفرًا للشراء بألوان مختلفة تشمل اللون الأسود والأرجواني والذهبي. وفي حالة إذا كانت التقارير التي صدرت يوم أمس من كوريا الجنوبية صحيحة، فيبدو أن شركة سامسونج تهدف لشحن 2.5 مليون وحدة من الهاتف Galaxy Z Flip هذا العام.