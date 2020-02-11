سامسونج تُعلن رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، وتهدف لإستمالة عشاق الهواتف الرائدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج للتو بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Galaxy S20 Series في المؤتمر الذي عقدته بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. نعم، ما قرأته صحيح، فقد قامت شركة سامسونج بإطلاق الإسم Galaxy S20 Series على التشكيلة الجديدة بدلاً من الإسم المنطقي Galaxy S11 Series، والسبب في ذلك يعود إلى رغبة الشركة في إستقبال العقد الجديدة بتشكيلة مختلفة من الهواتف الرائدة على العديد من المستويات.

سلسلة هواتف Galaxy S20 Series تأتي مع تصميم مستوحى من سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series على مستوى الواجهة الأمامية، وتصميم مستوحى من سلسلة هواتف Galaxy A Series الجديدة على مستوى الواجهة الخلفية. فالواجهة الأمامية لتشكيلة Galaxy S20 Series تضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ووحدة مستطيلة تضم عددًا من الكاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.

سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الجديدة تضم ثلاثة أعضاء، وهم Galaxy S20 و +Galaxy S20 إضافة إلى Galaxy S20 Ultra. وبالنسبة للهاتف Galaxy S20، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل :

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريًا هجينًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

كاميرا 64 ميغابكسل مسؤولة كذلك عن تسجيل الفيديوهات بدقة 8K

بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W، والشحن اللاسلكي بقوة 15W

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

أما بخصوص المواصفات التقنية للهاتف +Galaxy S20، فهو تشمل أيضًا :

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شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريًا هجينًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

كاميرا 64 ميغابكسل مسؤولة كذلك عن تسجيل الفيديوهات بدقة 8K

بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W، والشحن اللاسلكي بقوة 15W

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

أما بالنسبة لمواصفات الهاتف Galaxy S20 Ultra الأكثر رقيًا، فهي كالتالي :

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريُا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 15W

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

قالت شركة سامسونج أن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الجديدة ستكون متاحة للطلب المسبق إبتداءً من اليوم، وسيتم البدء بشحن الطلبات للعملاء الأوائل في اليوم 13 من شهر مارس المقبل. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد ذكرت شركة سامسونج أنها ستكون كالتالي :