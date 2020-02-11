شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية FTC تعلن التحقيق مع فيس بوك وأبل وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية FTC الآن عن تحقيق لمكافحة الاحتكار مع أبل وأمازون وفيس بوك وأمازون وجوجل، وكذلك ألفابيت الشركة الأم لجوجل ومايكروسوفت، إذ تطلب وكالة حماية المستهلك من جميع الشركات تقديم معلومات حول عمليات الاستحواذ السابقة التى قامت بها، ولم تبلغ عنها وكالات مكافحة الاحتكار بموجب قانون (HSR)."

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يعد قانون HSR هو مجموعة من التعديلات التى أدخلت على قوانين مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة فى عام 1976، والتى تتطلب من الشركات عدم استكمال عمليات الاندماج والاستحواذ دون تقديم ملفات مفصلة لكل من FTC ووزارة العدل؛ ويجب على كلتا الوكالتين تحديد أن هذه العميات ليست منافسة.

لكن ليست كل عمليات الدمج أو الاستحواذ خاضعة لقانون HSR ، لذلك تطلب لجنة التجارة الفيدرالية بشكل أساسى من هذه الشركات فتح دفاترها والإفصاح عن جميع هذه المعاملات، إذ يدعو إعلان اليوم الشركات إلى تزويد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بتفاصيل حول جميع المعاملات التى أنجزت فى الفترة ما بين 1 يناير 2010 و 31 ديسمبر 2019.

تلاحظ لجنة التجارة الفيدرالية أن هذه التحقيقات ليس لديها هدف محدد لإنفاذ القانون؛ بدلاً من ذلك يتم استخدامها لمساعدتها على فهم أفضل لكيفية تعامل هذه الشركات بشكل عام مع عمليات الاستحواذ، وعلى وجه التحديد تريد الوكالة أن تعرف كيف تقوم هذه الشركات بالإبلاغ بشكل روتينى عن استحواذاتها لوكالات مكافحة الاحتكار الفيدرالية، وما إذا كانت الشركات تقوم بشراء مشتريات من الشركات الأصغر أو الشركات المنافسة.

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وإلى جانب النظر فيما إذا كانت هذه الشركات تقوم بعمليات شراء لشركات أصغر ذات تداعيات مضادة للمنافسة، ترغب FTC أيضًا فى النظر فى كيفية أداء الشركات الأصغر حجمًا بمجرد شرائها بواسطة أحد عمالقة التكنولوجيا.

بينما تقول الوكالة إنه لا يوجد إجراء معين لتطبيق القانون مرتبط بهذه التحقيقات، فإنه ليس من الصعب تخيل المعلومات التى تجمعها لاستخدامها فى اتخاذ مزيد من الإجراءات، إذا رأت ذلك ضروريًا.