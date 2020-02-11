شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يستعد لمنافسة نتفليكس بإطلاق خدمة بث مدفوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات يوتيوب التابعة لشركة "جوجل" الأمريكية تخطط بقوة للسيطرة على سوق "البث مدفوع الأجر"، ونشر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص أن يوتيوب أبرم عددا من الشراكات، التى ستجعل منصته مدفوعة الأجر "يوتيوب تى في" تستحوذ على إنتاجات عدد كبير من التطبيقات المنافسة فى هذا المجال، حسب سبوتنيك.

وأوضح التقرير أن يوتيوب استحوذ على كل الإنتاجات الفنية الخاصة بتطبيقات "أمازون" و"أبل" للبث مدفوع الأجر، لجعل بث كل ذلك المحتوى فى مكان واحد، وهو "يوتيوب تى في".

ونقل التقرير مصادر من داخل يوتيوب قوله إن المنصة خلال الأشهر القليلة الماضية أجرت عددا كبيرا من المحادثات مع عديد من مزودى البث مدفوع الأجر، للسماح باشتراك خدماتهم عبر "يوتيوب تى في".

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ورفض المسئولون عن يوتيوب التعليق على تلك التقارير، واكتفوا بالقول إنه لا يمكن التعليق على تقارير إخبارية بشأن مفاوضات جارية.

وسيحول هذا الأمر منصة "يوتيوب تى في" إلى منصة تتركز فيها كل عروض الإنترنت مدفوعة الأجر، لتدخل المنافسة بصورة قوية مع منصات أكثر شهرة مثل "نتفليكس".

جدير بالذكر أعلن يوتيوب منذ أيام قليلة أن إيرادات الإعلانات قد تجاوزت 15 مليار دولار فى عام 2019 - وهو ما يزيد تسعة أضعاف عما دفعته جوجل مقابل الاستحواذ على موقع مشاركة الفيديو منذ 14 عامًا، وأصدرت ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، أرقام الإيرادات الخاصة بيوتيوب للمرة الأولى على الإطلاق فى تقرير أرباحها عن السنة المالية 2019، إذ تشكل الإعلانات على موقع الفيديو الآن حوالى 9% من إجمالى إيرادات شركة ألفابيت، والتى بلغت 162 مليار دولار العام الماضي.