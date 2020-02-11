تكنولوجيا: شاومي تؤكد رسمياً على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في MI 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة شاومي مؤخراً على أن سلسلة هواتف MI 10 ستنطلق بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يستخدم للمرة الأولى في سلسلة هواتف شاومي.

تستعد شركة شاومي لكشف النقاب عن هواتف MI 10 في السوق الصيني في 13 من فبراير، ومن ثم تقدم الإصدارات الجديدة للأسواق العالمية في مؤتمر أخر يعقد في 23 من فبراير، ولقد قدمت الشركة اليوم تفاصيل أكثر حول مواصفات الكاميرة في الإصدارات القادمة.

تدعم شاومي هاتف Mi 10 بمعالج Snapdragon 865 ISP، الذي يتميز بآداء أعلى في عمليات الحوسبة 4 مرات أفضل، كما يدعم آداء بأعلى جودة في التصوير مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

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أيضاً تقدم شاومي هواتف Mi 10 بميزة دعم Flicker، و HEIF، وOIS، من بين مهام أخرى تدعم تفاصيل واضحة وأكثر دقة في الصور، من جانب أخر يدعم نظام الكاميرة الأمامية تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية، كما تأتي الإصدارات الجديدة بميزة التصوير الليلي بتنسيق الأفلام 2.35: 1.

ومن المتوقع وفقاً لما كشف عنه من تفاصيل حول إعدادات كاميرة هواتف Mi 10، أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر أخير بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف التكبير حتى 50 مرة.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت على ذاكرة LPDDR5 في هواتف Mi 10، مع معايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، كما أكد Lei Jun على أن تنسيق HEIF في الإصدارات القادمة سيدعم تقليص حجم الملفات حتى 50% دون أن تنخفض جودة العرض في الصور.

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