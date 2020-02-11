شاهد حدث الإعلان الرسمي عن Galaxy S20 Series و Galaxy Z Flip مباشرة من هنا

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من عشاق شركة سامسونج بصفة خاصة، ومن عشاق الهواتف الذكية بصفة عامة، فأنت على الأرجح سترغب في مشاهدة حدث Samsung Unpacked المقرر عقده بعد أقل من ساعة من الآن بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك، وهو الحدث حيث من المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الجديدة، والهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip.

إذا كنت تتطلع لمشاهدة هذا الحدث، فنحن سنعرض عليك في هذه المقالة بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مشاهدة البث المباشر لهذا الحدث على مختلف الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية. أولا، سيكون بإمكان الجميع مشاهدة هذا الحدث مباشرة على الموقع الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت، وهو الموقع الذي يمكنكم الولوج إليه من خلال هذا الرابط هنا. وبدلاً من ذلك، سيكون بإمكان الجميع أيضًا مشاهدة هذا الحدث مباشرة على اليوتيوب من خلال مقطع الفيديو أدناه. وفي حالة إذا كنت ستفوت هذا الحدث لأي سبب من الأسباب، فلا تقلق لأننا سنوفر تغطية كاملة لجميع فعاليات هذا الحدث، وستجد كافة المستجدات في إنتظارك على الموقع عندما تعود لزيارتنا في المرة القادمة.