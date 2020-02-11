تكنولوجيا: موتورولا تؤكد على خططها لإطلاق Motorola Razr باللون الذهبي في ربيع هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة موتورولا رسمياً اليوم على خططها لإطلاق نموذج باللون الذهبي من هاتفها الصدفي القابل للطي Motorola Razr، على أن يقدم للأسواق في ربيع هذا العام.

قدمت موتورولا هاتفها الصدفي Motorola Razr للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي يتوفر الآن باللون الأسود فقط للمستخدمين، إلا أن موتورولا أكدت اليوم على إختيار جديد في ألوان الهاتف يقدم قريباً في الأسواق.

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أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Razr باللون الذهبي المميز بالنقوش، واليوم تؤكد موتورولا على خططها لإطلاق هذا الإختيار قريباً للمستخدمين، والذي يأتي بنفس مواصفات الإصدار الأول وفقاً لما جاء في التسريبات.

ويتميز هاتف Motorola Razr برقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع بطارية بقدرة 2510 mAh، كما تأتي الشاشة بحجم 6.2 إنش، مع شاشة ثانوية في الجهة الخارجية بحجم 2.7 إنش، ويتوفر الهاتف بسعر 1500 دولار تقريباً.

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