تكنولوجيا: تراجع إنتل وVivo عن المشاركة في معرض الهاتف العالمي في برشلونة MWC 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى الشركات التي تعلن عن الإنسحاب من فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة في 24 من فبراير، حيث أعلنت كلاً من إنتل وVivo اليوم أيضاً عن إنسحابهم من المشاركة في فعاليات المؤتمر.

إختلفت القرارات التي جاءت من الشركات مؤخراً حول خططها القادمة لحدث MWC 2020، حيث قررت بعض الشركات الإنسحاب من المشاركة بشكل نهائي، بينما أعلنت بعض الشركات عن خططها لحضور المؤتمر في نطاق محدود.

وتنضم اليوم كلاً من إنتل وVivo إلى الشركات التي أعلنت عن عدم المشاركة في الحدث القادم، وذلك كنتيجة لإنتشار فيروس كورونا، الذي بدأ تأثيره في السوق الصيني مع إغلاق المنشآت الصناعية، ومنافذ البيع، وهو ما سيؤثر بشكل مؤكد على إنتاج بعض الشركات داخل وخارج السوق الصيني.

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وقد أصدرت وكالة GSMA المنظمة لفعاليات مؤتمر MWC 2020 بيان خلال الفترة الماضية، في محاولة لمنع تراجع المزيد من الشركات عن حضور المؤتمر، ولقد أوضحت في هذا البيان التدابير التي إتخذتها لتأمين وحماية زائري المعرض والشركات المنظمة لمؤتمرات في MWC 2020، إلا أن بيان GSMA لم يمنع تراجع كلاً من إنتل وVivo عن المشاركة في الحدث.

ولقد إنقسمت التصريحات الخاصة بالشركات بين حضور محدود أو عدم المشاركة في المعرض بشكل كامل، وتضم قائمة الشركات التي تراجعت عن المشاركة حتى الآن كلاً من شركة أمازون، Ericson، وIntel، إلى جانب LG، وNvidia وسوني وأيضاً Vivo.

من جانب أخر قررت بعض الشركات أن يكون لها حضور محدود خلال فعاليات معرض الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة، وتشمل هذه الشركات كلاً من العملاق الكوري سامسونج، وTCL، وشاومي، أيضاً تأتي ZTE من بين الشركات التي أشارت إلى خططها لحضور الفعاليات هذا العام، كما أشارت إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موظفي الشركة.

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